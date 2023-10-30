Σύσκεψη «Cobra» στο Λονδίνο λόγω φόβων για τις συνέπειες του πολέμου στην εσωτερική ασφάλεια

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σύσκεψη της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, γνωστής ως Cobra, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λονδίνο εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις πιθανότητες για ένα τρομοκρατικό χτύπημα επί βρετανικού εδάφους.

Της σύσκεψης θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ενώ παρούσα θα είναι η αρμόδια για την εγχώρια ασφάλεια Υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν. Μαζί τους την κατάσταση θα συζητήσουν οι επικεφαλής των εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας και της αστυνομίας.

Η σύσκεψη γίνεται μετά από την προειδοποίηση του διοικητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνο σερ Μαρκ Ρόουλι ότι οι εξελίξεις σε Ισραήλ και Γάζα έχουν σοβαρό αντίκτυπο επί βρετανικού εδάφους.

Μιλώντας στο Sky News ο σερ Μαρκ είπε πως η αστυνομία αντιμετωπίζει μία «ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο» με συχνές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και υπέρ του Ισραήλ, με κατακόρυφη αύξηση των αντισημιτικών, ισλαμοφοβικών και άλλων αδικημάτων μίσους, αλλά και με υποδαύλιση εντάσεων από παράγοντες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.

«Όταν έχεις κρατικές απειλές από το Ιράν, τότε έχεις επιτάχυνση της τρομοκρατίας από τα περιστατικά και τα αδικήματα μίσους στις τοπικές κοινότητες. Για τις εβραϊκές κοινότητες πλέον μιλάμε για 14 φορές αύξηση στα κρούσματα αντισημιτισμού στο Λονδίνο και για τις μουσουλμανικές κοινότητες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Επομένως αυτή είναι μια πραγματικά επισφαλής κατάσταση. Και στη μέση όλων αυτών έχουμε αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις», δήλωσε ο ανώτερος αστυνομικός αξιωματούχος της Βρετανίας.

Μέχρι στιγμής στο Λονδίνο έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 100 συλλήψεις για αδικήματα στο πλαίσιο εντάσεων και αντιδράσεων στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο σερ Μαρκ Ρόουλι προέβλεψε ότι θα γίνουν «πάρα πολλές περισσότερες συλλήψεις» το προσεχές διάσημα, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία εντοπίζει διαδηλωτές που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει νόμους περί δημόσιας τάξης ή υποκίνησης σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Κατά τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο κεντρικό Λονδίνο το Σάββατο έγιναν πέντε συλλήψεις που οδήγησαν σε άσκηση διώξεων για αδικήματα όπως η ανάρτηση συνθήματος με ρατσιστικό περιεχόμενο, αλλά και η επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης κατά οργάνου της τάξης.

Η βρετανική κυβέρνηση, με προεξάρχουσα την Υπουργό Εσωτερικών και η βρετανική αστυνομία έχουν ανοίξει δε μια συζήτηση περί πιθανών αλλαγών στη νομοθεσία ώστε να υπάρχει διευρυμένη δυνατότητα σύλληψης διαδηλωτών που χρησιμοποιούν αμφιλεγόμενα συνθήματα ή σύμβολα στις εκδηλώσεις κατά του Ισραήλ.

Το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας στη Βρετανία παραμένει «σημαντικό», κάτι που σημαίνει πως μία τρομοκρατική επίθεση θεωρείται «πιθανή». Βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε μειωθεί από την ανώτατη βαθμίδα του «σοβαρού» επιπέδου συναγερμού, όταν δηλαδή μια επίθεση θεωρείται «εξαιρετικά πιθανή».

