Η άνευ προηγουμένη επίθεση που δέχτηκε η αποστολή της Λιόν καθ’ οδόν για το «Βελοντρόμ» και το ντέρμπι με αντίπαλο την Μαρσέιγ, οδήγησε -προφανώς- στην ματαίωση του παιχνιδιού.



Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, βέβαια, όταν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός του προπονητή της Ολιμπίκ, Φάμπιο Γκρόσο, ο ποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο;

Δεν ήταν μόνο το πούλμαν με την ομάδα, όμως, που δέχτηκε επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων, αφού «χτυπήθηκε» και το πούλμαν που μετέφερε τους οπαδών της Λιόν, κοντά στο γήπεδο!



Τις πρωτόγνωρες καταστάσεις περιέγραψε με… γλαφυρό τρόπο στον ραδιοφωνικό σταθμό «RMC Sport» ένας από τους οδηγούς.



«Φοβήθηκα πάρα πολύ. Όλα πήγαν καλά μέχρι την άφιξη κοντά στο γήπεδο. Τα πρώτα λεωφορεία χτυπήθηκαν με πέτρες και αυτοσχέδιες ρουκέτες», ανέφερε σχετικά.



Ακόμα… χειρότερα η μαρτυρία του Φαρίντ, οπαδού της Λιόν ο οποίος ήταν μέσα σε ένα από τα πούλμαν που μετέφεραν τον κόσμο στο «Βελοντρόμ»…



«Τα παράθυρα αυτών των λεωφορείων έσκασαν. Το CRS μας είπε να επιταχύνουμε. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν οπαδοί. Ένιωθα ανασφάλεια. Ήταν εκεί για να πολεμήσουν. Παρά την αστυνομική προστασία, υπάρχουν ακόμη πέντε λεωφορεία των οποίων τα παράθυρα εξερράγησαν», δήλωσε χαρακτηριστικά!

