Αυξάνεται η ένταση στα σύνορα με τον Λίβανο: Ισραηλινό αεροσκάφος βομβαρδίζει βάση της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

Είχε προηγηθεί ομοβροντία από ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ

Χεζμπολάχ

Ολοένα και αυξάνεται η ένταση στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, ανοίγοντας στην ουσία ένα δεύτερο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε χθες το βράδυ θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σε απάντηση της ομοβροντίας ρουκετών που είχε εξαπολύσει νωρίτερα η οργάνωση στο έδαφος του Ισραήλ.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον νυχτερινό βομβαρδισμό σε βάση της Χεζμπολάχ

