Ολοένα και αυξάνεται η ένταση στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, ανοίγοντας στην ουσία ένα δεύτερο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε χθες το βράδυ θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σε απάντηση της ομοβροντίας ρουκετών που είχε εξαπολύσει νωρίτερα η οργάνωση στο έδαφος του Ισραήλ.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον νυχτερινό βομβαρδισμό σε βάση της Χεζμπολάχ:

תיעוד תקיפת מטרת טרור של ארגון הטרור חיזבאללה שבוצעה אמש pic.twitter.com/NlunpF8U1O — Israeli Air Force (@IAFsite) November 8, 2023

