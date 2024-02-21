Ο υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Τρίτη ότι η Μόσχα ολοκλήρωσε την πρωτοβουλία της που προέβλεπε την παράδοση 200.000 μετρικών τόνων σιτηρών δωρεάν σε έξι χώρες της Αφρικής, όπως είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούλιο.

Η Ρωσία διένειμε από 50.000 τόνους στη Σομαλία και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και από 25.000 τόνους στο Μαλί, στην Μπουρκίνα Φάσο, στη Ζιμπάμπουε και στην Ερυθραία, ενημέρωσε ο Ντμίτρι Πατρουσέφ τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, σύμφωνα με δελτίο Τύπου για αυτή που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.

Ο κ. Πούτιν υποσχέθηκε να στείλει δωρεάν σιτηρά στις έξι χώρες σε σύνοδο με ηγέτες αφρικανικών κρατών τον Ιούλιο, λίγο μετά την απόφαση της Μόσχας να αποσυρθεί από τη λεγόμενη Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας, που επέτρεπε η Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της παρότι μαινόταν πόλεμος.

Η συμφωνία συνέβαλε να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο —κατά τον ρώσο πρόεδρο— τα τρόφιμα δεν έφθαναν στις χώρες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μετά τη σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής, υπήρξε «οικοδόμηση της συνεργασίας» και «μπορέσαμε να παραδώσουμε αυτή την ποσότητα σιταριού σε αυτές τις χώρες αρκετά γρήγορα», ανέφερε ο ρώσος υπουργός Γεωργίας.

Ακόμη, ανέφερε στον πρόεδρο πως οι υπηρεσίες του υπολογίζουν ότι η Ρωσία θα εξαγάγει 70 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών το γεωργικό οικονομικό έτος 2023-2024, έναντι 66 εκατ. τόνων το προηγούμενο, ποσότητα με εκτιμώμενη αξία 16,5 δισεκ. δολαρίων. Το γεωργικό έτος 2023-2024 άρχισε την 1η Ιουλίου 2023 και ολοκληρώνεται την 30ή Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.