Συρία: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα περίχωρα της Δαμασκού

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές το βράδυ της Πέμπτης στα περίχωρα της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Γύρω στις 23:05 (τοπική ώρα, 22:05 ώρα Ελλάδος), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, στοχεύοντας τοποθεσίες στα νότιο περίχωρα» της πρωτεύουσας, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Συρίας, στην οποία δεν γίνεται λόγος για θύματα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους στην περιοχή της Δαμασκού», μετέδωσε νωρίτερα το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Αναφορά σε «ισραηλινή επίθεση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού» έκανε επίσης η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχοι των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών ήταν μια θέση της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Σουέιντα (νότια) και τα περίχωρα του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού.

Η επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο εκδηλώθηκε ένα 24ωρο μετά την επανέναρξη των πτήσεων, οι οποίες ανεστάλησαν μετά τα ισραηλινά πλήγματα του Νοεμβρίου – λίγες μόλις ώρες μετά την επαναλειτουργία του κατόπιν ανάλογων επιθέσεων έναν μήνα νωρίτερα, όπως επισημαίνει η ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα κατά της γειτονικής του χώρας από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν από 12 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, μαχητές της Χεζμπολάχ και θέσεις του συριακού στρατού. Ωστόσο, έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

