Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε πως η φονική επίθεση στο Μπέλγκοροντ δεν θα μείνει «ατιμώρητη» και επέρριψε την ευθύνη στον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, στο Μπέλγκοροντ καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 νεκροί και 108 τραυματίες.

«Αυτή η επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη», δήλωσε το υπουργείο μέσω της Telegram διαβεβαιώνοντας πως κατάφερε να αναχαιτίσει δύο πυραύλους και «τις περισσότερες» από τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης.

Το Κίεβο δεν έχει ακόμα αντιδράσει στις ρωσικές κατηγορίες.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ είχε αναφέρει το θάνατο δύο παιδιών από ουκρανικό πλήγμα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν τα θύματα αυτά περιλαμβάνονται στον απολογισμό που ανακοινώθηκε από το υπουργείο ή αν πρόκειται για διαφορετικά πλήγματα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της ρωσικής μεθοριακής περιφέρειας του Μπριάνσκ, ο Αλεξάντρ Μπογκομάζ, είχε δηλώσει πως από ουκρανική επίθεση σκοτώθηκε «ένα παιδί γεννημένο το 2014».

