Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον υποδομών στρατηγικής σημασίας στην Καμιένσκε, περιοχή κοντά στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, που εισήχθη σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.

Στο στόχαστρο «του εχθρού» βρίσκονται «ο λαός μας και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ μέσω Telegram.

Ο περιφερειάρχης Λισάκ δεν διευκρίνισε με τι είδους όπλα έγινε η επίθεση. Άλλοι σχολιαστές στο Telegram ανέφεραν πως χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Καμιένσκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

