Συρία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ «έφυγε» Κατάρ και Τουρκία έρχονται

Σε κράτος μαριονέτα, αλλά με άλλους «κουκλοπαίκτες» φαίνεται να μετατρέπεται και πάλι η πολύπαθη Συρία, και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Τόσο η Τουρκία όσο και το Κατάρ, στενοί σύμμαχοι με κοινά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, έχουν ξοδέψει πακτωλούς χρημάτων για τη στήριξη των ανταρτών, και μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ ήρθε η ώρα των «ανταλλαγμάτων».



Υπενθυμίζεται ότι τον Άσαντ στήριζαν η Ρωσία και το Ιράν, οι «μεγάλοι χαμένοι» έως σήμερα. Το καθεστώς Άσαντ, εχθρικά διακείμενο στην Άγκυρα και τη Ντόχα, δεν έδινε τη δυνατότητα ουσιαστικών, «χρυσοφόρων» επενδύσεων στη Συρία και σύναψης μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας συμφωνιών, παρότι η κυβέρνηση Ερντογάν (έδειχνε) να επαναπροσεγγίζει τη Δαμασκό.

"Ύμνοι" αλ Σάρα σε Άγκυρα

Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς τους ύμνους για την Άγκυρα που διατύπωσε προ ημερών ηγέτης της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, Αχμέντ αλ Σάρα (ευρύτερα γνωστός με το προσωνύμιο Μοχάμαντ αλ Γκολάνι) σε εκτεταμένη συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, δηλώνοντας ότι η νίκη του συριακού λαού είναι και νίκη του τουρκικού λαού, και δεσμευόμενος ότι η Τουρκία θα έχει προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

«Ο Γκολάνι δικαιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ που είχε πει ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, παρά τις διαψεύσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν» τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα υπενθύμισε ότι η Τουρκία ήταν η χώρα που άνοιξε τις πύλες της στους Σύρους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου για να επισημάνει ότι οι προτεραιότητες της Τουρκίας θα ληφθούν υπόψη στην ανασυγκρότηση της Συρίας: «Η Τουρκία έχει πολλές προτεραιότητες στην οικοδόμηση του νέου συριακού κράτους. Θα υπάρξουν επίσης αμοιβαίες εμπορικές σχέσεις. Εμπιστευόμαστε ότι η Τουρκία θα μεταφέρει την εμπειρία της για την οικονομική ανάπτυξη της Συρίας. Θα διατηρήσουμε τους κοινωνικούς δεσμούς. Θα μοιραστούμε τις κοινές μας στιγμές με αγάπη και ειλικρίνεια... Η επανάσταση πέτυχε, και αυτή η νίκη δεν είναι μόνο νίκη του συριακού λαού αλλά και του τουρκικού λαού».

Φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ μιλούν από τη στιγμή της ανάρρησης των ανταρτών στην εξουσία για καθορισμό ΑΟΖ Τουρκίας – Συρίας, ώστε να δημιουργηθεί η τουρκική «ασπίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Τουρκικά ΜΜΕ: "Έρχεται συμφωνία με τη Συρία για ΑΟΖ, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών"

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, το τουρκικό μέσο TGRT Haber, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, δήλωσε την Τρίτη ότι επίκειται συμφωνία της Άγκυρας με τη Δαμασκό για καθορισμό ΑΟΖ.

Ο ανταποκριτής του TGRT News στην Άγκυρα, Φατίχ Ατίκ, ανέφερε ότι ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος παρείχε πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες που θα γίνουν μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Θα συνάψουμε συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη συριακή διοίκηση. Εργαζόμαστε για ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές, οδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας στη Συρία. Θα ενεργοποιήσουμε τα αεροδρόμια».

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την αυστηρή απάντηση της Αθήνας, που επισήμανε ότι η νέα ηγεσία της Δαμασκού είναι μεταβατική, ενώ ο στόχος της Δύσης είναι η κατάρτιση συντάγματος και δημοκρατικές εκλογές. Η ελληνική κυβέρνηση επαγρυπνεί για τις επόμενες κινήσεις της.

Την Τετάρτη εξάλλου, η τουρκική εφημερίδα AKSAM αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ότι η «Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία ΑΟΖ με τη Συρία στα πρότυπα της συμφωνίας με τη Λιβύη». «Η Τουρκία θα κερδίσει 7.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Συρία 1.604 τετραγωνικά χιλιόμετρα» σημειώνεται.

Αναδίπλωση

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών πάντως κατόπιν προχώρησε σε μερική αναδίπλωση όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. «Σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου και υδρογονανθράκων εκεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο, θα μοιραστούμε ή θα επεκτείνουμε κάθε είδους άδεια ως δύο χώρες. Φυσικά, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να ιδρυθεί εκεί μια αρχή».



«Φυσικά, για μια Συμφωνία Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, οι αρμόδιοι φορείς μας θα λάβουν θέση για την προστασία των συμφερόντων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη ‘Γαλάζια Πατρίδα’, όταν έρθει η ώρα» δήλωσε ο Ουράλογλου.



«Όταν έρθει η ώρα θα γίνουν βήματα για τη Γαλάζια Πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα υπογράψουμε συμφωνία» επέμεινε πάντως ο Τούρκος υπουργός.

Τουρκική αντιπροσωπεία στη Συρία για ενεργειακή συνεργασία

Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη ότι αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία «σύντομα», προκειμένου να συζητήσει ενδεχόμενη ενεργειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές ελλείψεις, όπως δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Άγκυρα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την ανοικοδόμηση της Συρίας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων.

Η τουρκική αντιπροσωπεία θα συζητήσει επίσης την ενεργειακή συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση και μια πιθανή βοήθεια της Τουρκίας στο θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η Τουρκία παρέχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρισμό σε ορισμένα τμήμα της βόρειας Συρίας όπου ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει τέσσερις φορές από το 2016.

Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου

Ο αλ Σάρα "υμνεί" και το Κατάρ: "Θα έχει ενεργό ρόλο στη Συρία"

Το Κατάρ, έτερο σύμμαχο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, που επίσης στήριξε τους αντάρτες κατά του Άσαντ, εξυμνεί ο νέος Σύρος ηγέτης. «Το Κατάρ θα έχει ενεργό και στοχευμένο ρόλο στη διαδικασία ανοικοδόμησης και ανάπτυξης της Συρίας», δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της νέας κυβέρνησης της Συρίας.



Το Κατάρ υπόσχεται ζωτική υποστήριξη για την αποκατάσταση των λειτουργιών του Διεθνούς Αεροδρομίου της Δαμασκού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών προσπαθειών του, σχολιάζει το πρακτορείο Ανατολή.



Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αφότου ο αλ Σάρα συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Χουλαΐφι, την πρώτη επίσημη επίσκεψη αξιωματούχου του Κατάρ στη Συρία εδώ και 13 χρόνια.



Ο Αλ Σάρα εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του για τη διαρκή υποστήριξη του Κατάρ στον συριακό λαό και την ακλόνητη στάση του μέχρι τη νίκη της επανάστασης ενάντια στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ».



Ανακοίνωσε ότι η Συρία εισέρχεται σε μια αναπτυξιακή φάση, με το Κατάρ να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

pic.twitter.com/rFETzjISzY — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) December 23, 2024



Αποκάλυψε επίσης ότι ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, προσκλήθηκε να επισκεφθεί τη Συρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.



Ο Σύρος ηγέτης σημείωσε ότι το Κατάρ έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να επενδύσει σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και των λιμενικών υποδομών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη της Συρίας και την περιφερειακή συνεργασία.



Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, από την πλευρά του, είπε ότι ο αλ Χουλαΐφι συζήτησε με τον αλ Σάρα τρόπους «ενίσχυσης των δεσμών, υποστήριξης της ανοικοδόμησης της Συρίας και αντιμετώπισης βασικών ζητημάτων όπως η επιχειρησιακή βοήθεια για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών του Κατάρ».



Ο Αλ Χουλαΐφι επιβεβαίωσε τη διαρκή δέσμευση του Κατάρ να βοηθήσει τον συριακό λαό στην οικοδόμηση ενός κράτους «βασισμένου στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου.



Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και της επίτευξης μιας ειρηνικής πολιτικής μετάβασης μέσω μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς ευθυγραμμισμένη με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Η συνάντηση υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες «για την προστασία των αμάχων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη εταιρική σχέση για τη σταθερότητα και την πρόοδο της Συρίας».



Ο Άσαντ, ο ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, κατέφυγε στη Ρωσία αφού οι αντικαθεστωτικές ομάδες κατέλαβαν τον έλεγχο της Δαμασκού στις 8 Δεκεμβρίου, τερματίζοντας την εξουσία του καθεστώτος του Κόμματος Μπάαθ που βρισκόταν στην εξουσία από το 1963.



Οι αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), των οποίων επικεφαλής είναι ο αλ Σάρα, κατέλαβαν σημαντικές πόλεις σε μια αστραπιαία επίθεση που διήρκεσε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ραγδαίες ανακατατάξεις στη Συρία

Την ίδια στιγμή, ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας κατέληξε σε συμφωνία την Τρίτη με τους αρχηγούς των ανταρτών για τη διάλυση όλων των ομάδων και την ενοποίησή τους υπό την εξουσία του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με δήλωση της νέας κυβέρνησης.



Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ Μπασίρ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι το υπουργείο θα αναδιαρθρωθεί χρησιμοποιώντας πρώην αντάρτικες φατρίες και αξιωματικούς που αυτομόλησαν από τον στρατό του Μπασάρ αλ Άσαντ.



Ο Σάρα θα αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο να προσπαθήσει να αποφύγει τις συγκρούσεις μεταξύ των μυριάδων ομάδων, σχολιάζει το Reuters.



Οι νέοι ηγέτες της Συρίας διόρισαν τον Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, ηγετική φυσιογνωμία της εξέγερσης που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ως υπουργό Άμυνας στην προσωρινή κυβέρνηση.



Οι Σύροι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου, αναγκάζοντας τον Άσαντ να εγκαταλείψει τη χώρα μετά από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου και τερματίζοντας την επί δεκαετίες κυριαρχία της οικογένειάς του.

