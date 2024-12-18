«Με τη Συρία πρέπει να καθορίσουμε τώρα τα ανατολικά σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας»

Στην Τουρκία ακούγεται η πρόταση για συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας - Συρίας στα πρότυπα του τουρκολιβυκού μνημονίου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τζιχάντ Γιαΐτζι, ναύαρχος ε.α.: «Mπορούμε να υπογράψουμε με τη Συρία μια συμφωνία καθορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως είχαμε κάνει με τη Λιβύη. Αυτή η συμφωνία θα δώσει κατά 12% περισσότερο χώρο στη Συρία σε σχέση με την πρόταση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία). Αυτό δηλαδή θα δώσει περισσότερη ΑΟΖ στη Συρία.

» Αυτή η συμφωνία θα δώσει ένα κέρδος στην Τουρκία έκτασης 4000 τ.χλμ. θα χαλάσει το παιχνίδι των Ελληνοκυπρίων, στην ανατολή θα δημιουργηθεί μια 'τουρκική ασπίδα' όπως είχε δημιουργηθεί και δυτικά μια 'τουρκική ασπίδα' με τη συμφωνία με τη Λιβύη.

» Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να το κάνει αυτό. Αν η κυβέρνηση της Συρίας HTS θέλει να έχει την κυριαρχία στις θάλασσες της, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, δίχως να διστάζει από κανέναν πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία καθορισμούς των ορίων θαλάσσιων περιοχών ευθύνης και να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα της 'Γαλάζιας Πατρίδας', να τα ενισχύσει, να χαλάσει το παιχνίδι. Δεν είναι η εποχή το να διστάζουμε και να σκεφτόμαστε τι θα πει ο ένας η ο άλλος. Η Τουρκία δεν πρέπει να φοβάται τους Ελληνοκυπρίους».

Ηurriyet: Προετοιμασία κατάληψης του Κομπάνι από δυνάμεις της Τουρκίας

«Θα κλείσει η ζώνη της τρομοκρατίας - Μεταφέρονται στρατιωτικές δυνάμεις»

Milliyet: Στην Ανατολική Μεσόγειο το κλίμα άλλαξε υπέρ της Τουρκίας

Αναλυτές αναφέρουν ότι «πρέπει να υπογράψουμε συμφωνία ΑΟΖ με τη Συρία, θα αλλάξει τα δεδομένα»

Πρακτορείο Ανατολή: «Σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου Κατάρ - Συρίας - Τουρκίας»

Milliyet: «Στόχος της Τουρκίας η μεταφορά αερίου στην Ευρώπη μέσω της Συρίας»

Αιφνιδιαστική συνάντηση Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ

Εξελίξεις στη Συρία, Χαμάς και Γάζα στην ατζέντα των δύο ηγετών

Πηγή: skai.gr

