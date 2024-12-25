Δυτική Όχθη: 8 Παλαιστίνιοι νεκροί σε επιδρομές του Ισραήλ

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως «εξάλειψε τρομοκράτη».

Σύμφωνα με το υπουργείο, με έδρα τη Ραμάλα (κεντρικά), επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στο δυτικό τμήμα της Δυτικής Όχθης —παλαιστινιακής περιοχής υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967— κι άλλος ένας στον γειτονικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, κατά τη διάρκεια εφόδων του ισραηλινού στρατού νωρίς χθες το πρωί.

Δυο γυναίκες, η Χάουλα Αλί Αμπντουλά Άμπντο, 53 ετών, και η Μπάρα Χαλίντ Χουσέιν, 30 ετών, ήταν ανάμεσα στα θύματα στην Τούλκαρεμ.

Δεκαοκτάχρονος, ο Φάθι Σαΐντ Άουντα Ουμπάιντ, υπέκυψε επίσης στα τραύματα που υπέστη από σφαίρες, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξάλειψε τρομοκράτη» κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην Τούλκαρεμ.

Σύμφωνα με κατοίκους του καταυλισμού προσφύγων, στην ισραηλινή επιχείρηση συμμετείχαν βαριά μηχανήματα τα οποία κατέστρεψαν δρόμους.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία που συνδέεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχει εκραγεί στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 811 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, είτε σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή από πυρά ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην άλλη πλευρά, κατά ισραηλινά επίσημα δεδομένα, 25 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

