Την ανάγκη η Ε.Ε. να είναι ενεργά παρούσα στις εξελίξεις στη Συρία, τόσο κατά την τρέχουσα, εξαιρετικά ρευστή περίοδο, όσο και στην επόμενη ημέρα, όταν αρχίσει η ανοικοδόμηση της χώρας, επισημαίνει σε όλους τους τόνους η Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε χθες από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ότι «Η Ελλάδα θα έχει έναν καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν τη Συρία».

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί συντονίζοντας τις ενέργειές της με Κύπρο και Αυστρία. Οι τρεις χώρες απέστειλαν επιστολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., με την οποία καλούν την Ε.Ε. να ορίσει επιτόπιο απεσταλμένο στη Συρία και να μεριμνήσει για τα συμφέροντα της Ενωσης. «Η οποία έχει κοινά θαλάσσια σύνορα, αυτό θέλουμε να τονιστεί, με τη Συρία», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Η επισήμανση αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς γίνεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία πληθαίνουν οι αναφορές και τη δημοσιεύματα από τουρκικής πλευράς για κινητικότητα της Αγκυρας για συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ με τη Συρία. Επισημαίνοντας τα κοινά σύνορα της Ε.Ε. με τη Συρία, η Αθήνα βάζει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάστασή του.

Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία, καθώς η ρευστότητα είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, σε όλους τους τόνους και από κάθε βήμα η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να προστατευτούν οι θρησκευτικές μειονότητες.

Οι ίδιες πηγές, σχετικά με την αναφορά του πρωθυπουργού σε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προσέγγισης στα ζητήματα που αφορούν τη Συρία, επισημαίνουν ότι η χώρα μας στη δεδομένη συγκυρία διαδραματίζει αναβαθμισμένο ρόλο καθώς:

- Είναι αξιόπιστος συνομιλητής του αραβικού κόσμου και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής καθόλη τη διάρκεια της κρίσης.

- Αναγνωρίζεται ως αρωγός των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ενώ βρίσκεται σε στενή επαφή με το Πατριαρχείο Αντιοχείας.

- Διατηρεί σε πλήρη λειτουργία την πρεσβεία στη Δαμασκό, την ώρα που οι περισσότερες πρεσβείες των μεγάλων χωρών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

- Από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Οσο, πάντως, η κατάσταση στη Συρία παραμένει ρευστή, παραμένει και η ανησυχία για μια νέα προσφυγική κρίση. Από ελληνικής πλευράς επισημαίνεται ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Ε.Ε. θα πρέπει να μεριμνήσει και για τη στήριξη των εθελοντικών επιστροφών προσφύγων.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης, καθώς και η μετανάστευση θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου Βορρά - Νότου, την οποία διοργανώνει ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Ορπο με στενό κύκλο συμμετεχόντων. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να μεταβεί στη Λαπωνία από τις Βρυξέλλες για αυτή τη συνάντηση, στην οποία έχουν επίσης προσκληθεί οι ομόλογοί του της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

