Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική πυραυλική επίθεση» της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από «μαζική επίθεση» της Ρωσίας με πυραύλους που συνεχίζεται στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της μεγάλης αυτής πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

«Το Χάρκοβο βρίσκεται στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης με πυραύλους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιγκόρ Τερέχοφ. «Βαλλιστικοί πύραυλοι εξακολουθούν να κατευθύνονται στην πόλη. Μείνετε σε ασφαλή μέρη», σημειώνει.

«Ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε τουλάχιστον 7 πλήγματα», διευκρινίζει σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ, προσθέτοντας ότι έχουν προκληθεί «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές όπου δεν υπάρχουν κατοικίες».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία σημείωσε παράλληλα σε ανακοίνωσή της ότι ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kalibr εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να είναι σαφές μέχρι στιγμής προς τα πού κατευθύνονταν.

Η εθνική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Ukrenergo ανακοίνωσε εξάλλου περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση λόγω της ρωσικής μαζικής πυραυλικής επίθεσης.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός «επιτίθεται μαζικά» σήμερα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, όπου επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση.

«Ο εχθρός επιτίθεται ξανά μαζικά στον τομέα της ενέργειας. Ο διαχειριστής του δικτύου παροχής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσει την κατανάλωση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες για το ενεργειακό σύστημα», σημείωσε ο Γέρμαν Γκαλουστσένκο επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται ανήμερα τα Χριστούγεννα, τα οποία εορτάζονται για δεύτερη συναπτή χρονιά στις 25 Δεκεμβρίου στην Ουκρανία, όπως στη Δύση, κι όχι πλέον στις 7 Ιανουαρίου βάσει του παλαιού ημερολογίου που ακολουθεί η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) αναχαιτίστηκαν πάνω από τη ρωσική επικράτεια στη διάρκεια της νύχτας, τα 26 εκ των οποίων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ και τα 23 στην περιφέρεια Βορονέζ.

Ο κυβερνήτης της τελευταίας, ο Αλεξάντρ Γκούσεφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τα συντρίμμια από τα drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης και ελαφρές υλικές ζημιές σε σπίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

