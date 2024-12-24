Συρία: Έκαψαν χριστουγεννιάτικο δέντρο – Οργή στους Χριστιανούς

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στη Συρία μετά το κάψιμο ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου κοντά στην πόλη Χάμα, που αναβιώνει τους φόβους για διώξεις των τζιχαντιστών κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα.



Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μασκοφόρους ένοπλους να βάζουν μέρα - μεσημέρι φωτιά στο δέντρο που βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της Σουκαϊλαμίμπιγια, μιας πόλης με χριστιανική πλειοψηφία στην κεντρική Συρία.



Η κύρια ισλαμιστική φατρία που ηγήθηκε της εξέγερσης που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), υποστήριξε οι υπεύθυνοι για τον εμπρησμό ήταν «ξένοι μαχητές», ότι έχουν τεθεί υπό κράτηση και ότι το δέντρο θα επισκευαζόταν γρήγορα.



Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, απαιτώντας από τους νέους ισλαμιστές ηγέτες να προστατεύσουν τις θρησκευτικές μειονότητες.

Radical Muslims lit a Christmas tree on fire in Al-Suqaylabiyah to send an unwelcoming message to the few remaining Christians in Syria. pic.twitter.com/3cgF8Gz2Oi December 23, 2024



Στη γειτονιά Μπαμπ Τούμα της Δαμασκού, οι διαδηλωτές που κρατούσαν σταυρούς και συριακές σημαίες, φώναζαν «θα θυσιάσουμε την ψυχή μας για τον σταυρό μας».



«Αν δεν μας επιτραπεί να ζήσουμε τη χριστιανική μας πίστη στη χώρα μας, όπως συνηθίζαμε, τότε δεν ανήκουμε πια εδώ», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Γαλλικό Πρακτορείο ένας διαδηλωτής.



Η Συρία φιλοξενεί πολλές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων Κούρδων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χριστιανών, Δρούζων, Αλαουίτων Σιιτών και Αράβων Σουνιτών, οι τελευταίοι από τους οποίους αποτελούν την πλειοψηφία του μουσουλμανικού πληθυσμού αναφέρει το BBC.



Λίγο πριν από δύο εβδομάδες, η προεδρία του Μπασάρ αλ Άσαντ έπεσε στα χέρια των ανταρτών, δίνοντας τέλος στην κυριαρχία της οικογένειας Άσαντ για περισσότερα από 50 χρόνια.

Καθώς οι μαχητές βάδιζαν στη Δαμασκό νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ηγέτες της μίλησαν για «ανοικοδόμηση μιας Συρίας για όλους τους Σύρους».



Δεσμεύτηκαν επίσης ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων θα προστατεύονται.



Η HTS παραμένει χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική αλλαγή. Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ απέσυραν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ηγέτη της νέας συριακής κυβέρνησης Αχμέντ αλ Σάρα, μετά από συναντήσεις μεταξύ ανώτερων διπλωματών και εκπροσώπων της ομάδας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.