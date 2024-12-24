Αυστηρή απάντηση στην Τουρκία αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη σύναψη συμφωνίας με τη Συρία για τον καθορισμό ΑΟΖ δίνει η Αθήνα.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών σχολίαζαν ότι τα σύνορα στην περιοχή είναι ευρωπαϊκά και προσέθεταν ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή δήλωση μαζί με την Αυστρία και την Κύπρο.

Σημείωναν ακόμη ότι πρόκειται για μεταβατική κατάσταση που δε νομιμοποιεί τον οποιονδήποτε να κάνει μία τέτοια συμφωνία.

Η Αθήνα παρακολουθεί το θέμα και είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Κύπρο και όλες τις γειτονικές χώρες, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νωρίτερα το τουρκικό μέσο TGRT Haber, επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, μετέδωσε ότι επίκειται συμφωνία της Άγκυρας με τη Δαμασκό για καθορισμό ΑΟΖ.

Ο ανταποκριτής του TGRT News στην Άγκυρα, Φατίχ Ατίκ, ανέφερε ότι ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος παρείχε πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες που θα γίνουν μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Θα συνάψουμε συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη συριακή διοίκηση. Εργαζόμαστε για ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές, οδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας στη Συρία. Θα ενεργοποιήσουμε τα αεροδρόμια».

Τουρκική αντιπροσωπεία στη Συρία για ενεργειακή συνεργασία

Το Reuters μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία «σύντομα», προκειμένου να συζητήσει ενδεχόμενη ενεργειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές ελλείψεις, όπως δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Άγκυρα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την ανοικοδόμηση της Συρίας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων.

Η τουρκική αντιπροσωπεία θα συζητήσει επίσης την ενεργειακή συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση και μια πιθανή βοήθεια της Τουρκίας στο θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η Τουρκία παρέχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρισμό σε ορισμένα τμήμα της βόρειας Συρίας όπου ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει τέσσερις φορές από το 2016.

