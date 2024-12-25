Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχαίτισε νέο πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ υπηρεσία άμεσης βοήθειας αναφέρθηκε σε σχεδόν 10 ελαφριούς τραυματισμούς πολιτών που έσπευδαν σε καταφύγια.

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού παρεισφρήσει στην ισραηλινή επικράτεια», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram λίγο μετά τις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Προληπτικά, για το ενδεχόμενο να πέσουν συντρίμμια, ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς πήγαιναν σε καταφύγια.

«Για 5η φορά μέσα σε μια εβδομάδα, εκατομμύρια Ισραηλινοί κλήθηκαν να πάνε στα καταφύγια επειδή οι τρομοκράτες Χούθι στην Υεμένη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση», τόνισε κατόπιν ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

🚨For the 5th time in a week, millions of Israelis were sent to shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack. pic.twitter.com/nsoJb4saxa — Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2024

Χθες Τρίτη, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου ‘Παλαιστίνη 2’» εναντίον στρατιωτικού στόχου στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως αναχαιτίστηκε «βλήμα» προερχόμενο από την Υεμένη. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, κατά την MDA.

Ισραηλινά αντίποινα στην Υεμένη

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου τις έχει ανταποδώσει επανειλημμένα. Το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών λέει πως προχωρά στις ενέργειες αυτές σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Την περασμένη Πέμπτη, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων κοντά στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, πετρελαϊκής υποδομής στη Ρας Ίσα και του καίριας σημασίας λιμανιού της πόλης Χοντάιντα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι.

Το κίνημα, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συνεχίζει εξάλλου συχνά από τον Νοέμβριο του 2023 να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται κατ’ αυτό με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, παρότι ο αμερικανικός στρατός, ενίοτε με τη συμβολή του βρετανικού, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον θέσεων, εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων τους στο υεμενίτικο έδαφος από τον Ιανουάριο.

Προχθές Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από το βήμα της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής, πως διέταξε τον στρατό του να «καταστρέψει τις υποδομές» των Χούθι, μετά την εκτόξευση πυραύλου που τραυμάτισε ελαφρά 16 ανθρώπους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Τελ Αβίβ.

«Ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις μας να καταστρέψουν τις υποδομές των Χούθι διότι όποιος αποπειράται να μας επιτεθεί θα πλήττεται δυνατά», τόνισε ο. Νετανιάχου.

