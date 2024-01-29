Συρία: Νεκροί σε μάχες 8 ένοπλοι του ISIS

Οκτώ ένοπλοι προσκείμενοι στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανάμεσά τους ο ηγέτης τους στην περιοχή αυτή, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία, σε μάχες με τοπικές ένοπλες οργανώσεις, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Η κατάσταση στην επαρχία, το λίκνο της εξέγερσης εναντίον του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2011, παραμένει ασταθής, παρά την επιστροφή των δυνάμεων του καθεστώτος τον Ιούλιο του 2018, χάρη σε συμφωνία συμφιλίωσης.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για οκτώ ενόπλους προσκείμενους στο ΙΚ οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου του «ηγέτη» τους, σε «μάχες ανάμεσα σε τοπικές παρατάξεις και οργάνωση που κατηγορείται ότι δήλωσε πίστη στο ΙΚ στη Νάουα».

Ο τοπικός ηγέτης που σκοτώθηκε, με καταγωγή από τη συγκεκριμένη επαρχία, φέρεται να είχε αναλάβει να «ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των πυρήνων» της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Οκτώ τρομοκράτες του Νταές (σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά) εξαλείφθηκαν στην πόλη Νάουα, στην επαρχία Ντεράα, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ηγέτη του Χαουράν», ανέφερε από την πλευρά του το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πρώην αντάρτες στην επαρχία Ντεράα είχαν αποδεχθεί συμφωνία που πρότεινε η Ρωσία, ο βασικός σύμμαχος της Δαμασκού, στο πλαίσιο της οποίας τους επιτράπηκε να κρατήσουν τον ελαφρύ ατομικό οπλισμό τους.

Επιθέσεις, ένοπλες συγκρούσεις, δολοφονίες μαχητών πιστών στην κυβέρνηση, πρώην αντικαθεστωτικών, κι ακόμη και αμάχων που εργάζονται για το κράτος σημειώνονται συχνά σε αυτή. Το ΙΚ έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις επιθέσεις.

Την 30ή Νοεμβρίου του 2022, το ΙΚ επιβεβαίωσε τον θάνατο του προηγούμενου τοπικού ηγέτη του, που σκοτώθηκε τον Οκτώβριο στη Ντεράα, επίσης σε συγκρούσεις με τοπικούς μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.