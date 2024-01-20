Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκαν σήμερα στο αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον εντός κτιρίου στη Δαμασκό, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό της ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο απολογισμός ανήλθε από τους έξι στους 10 νεκρούς αφότου ανασύρθηκαν πτώματα που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Στην Τεχεράνη, οι Φρουροί της Επανάστασης κατονόμασαν τέσσερις στρατιωτικούς συμβούλους που σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή, όμως δεν ανέφεραν τον βαθμό τους και είπαν πως περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετέδωσε πως το κτίριο που στοχοθετήθηκε ήταν η κατοικία των Ιρανών συμβούλων στη συριακή πρωτεύουσα.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Συριακά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για μια ισραηλινή «αεροπορική επίθεση» εναντίον ενός κτιρίου στη συνοικία Μάζεχ της Δαμασκού και μετέδωσαν πως η συριακή αεροπορική άμυνα κατέρριψε αριθμό πυραύλων.

Η πηγή ασφαλείας, που ανήκει στο δίκτυο οργανώσεων που πρόσκεινται στη συριακή κυβέρνηση και τον μεγαλύτερο σύμμαχό της το Ιράν, ανέφερε πως το πολυώροφο κτίριο χρησιμοποιούταν από Ιρανούς συμβούλους που στηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και ότι αυτό ισοπεδώθηκε από «υψηλής ακρίβειας ισραηλινούς πυραύλους».

Ο Εσάμ αλ Αμίν, επικεφαλής του νοσοκομείου Al-Mowasat στη Δαμασκό, είπε στο Ρόιτερς ότι το νοσοκομείο του παρέλαβε έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών μία γυναίκα, μετά τη σημερινή επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters στο Μάζεχ είδε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο του πλήγματος, το οποίο είχε αποκλειστεί. Οι επιχειρήσεις διάσωσης για εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ καταδίκασε τη σημερινή αεροπορική επίθεση, όμως είπε στο Ρόιτερς ότι κανένα από τα μέλη του δεν τραυματίστηκε, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι ορισμένα μέλη του βρίσκονταν στο κτίριο που βομβαρδίστηκε.

Το Ιράν και οι στρατιωτικοί σύμμαχοί του στη Συρία έχουν εδραιώσει την παρουσία τους σε περιοχές στην ανατολική, νότια και βόρεια Συρία και σε διάφορα προάστια της πρωτεύουσας, τόσο για να στηρίξουν τον Άσαντ έναντι των εγχώριων αντιπάλων του όσο και για να πλήξουν τον μεγαλύτερο εχθρό, το Ισραήλ.

Στον Λίβανο, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη της Χαμάς, καθώς ταξίδευαν οδικώς, όπως είπαν τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

