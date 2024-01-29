Το Αμάν καταδικάζει την "τρομοκρατική επίθεση" σε στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Συρία

Η Ιορδανία καταδίκασε την "τρομοκρατική επίθεση" σε προκεχωρημένη βάση που βρίσκεται μόλις εντός των συνόρων της με τη Συρία και κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν δεκάδες. Το Αμάν δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Ουάσινγκτον για την ασφάλεια των συνόρων της.

Στην πρώτη επίσημη δήλωση για την επίθεση, ο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, η Ιορδανία, τόνισε ότι συνεργάζεται με την Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι η επίθεση έγινε σε αμερικανική βάση στη Συρία δίπλα στα σύνορα αλλά όχι στο έδαφος της Ιορδανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.