Φινλανδία: Ο συντηρητικός Σταμπ και ο ανεξάρτητος Χάαβιστο στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Ο συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός Αλεξάντερ Σταμπ και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χάαβιστο θα συνεχίσουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Φινλανδία στις 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση σχεδόν όλων των ψηφοδελτίων από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή.

Ο Σταμπ λαμβάνει το 27,1% των ψήφων έχοντας το προβάδισμα από τον Χάαβιστο, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα των Πρασίνων αλλά έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος και συγκεντρώνει το 25,8% των ψήφων σε αυτές τις εκλογές, όπου κυριαρχεί το θέμα της εθνικής ασφάλειας και των εντάσεων με τη Ρωσία.

Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου καθώς κανένας υποψήφιος δεν έλαβε περισσότερο από το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

