Συρία: Επίθεση με drone σε αμερικανική βάση από φιλοϊρανική ομάδα - Έξι νεκροί

Έξι Κούρδοι του SDF σκοτώθηκαν σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε στόχο αμερικανική βάση στην ανατολική Συρία, στην οποία σταθμεύουν, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) δήλωσαν ότι η ακαδημία καταδρομών τους στην αμερικανική βάση Αλ Όμαρ στην περιφέρεια Ντέιρ Εζόρ χτυπήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και κατηγόρησαν τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εκτόξευσαν το drone από μια κοντινή περιοχή που ελέγχεται από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις.

Δεν υπήρξαν σχόλια ή αναφορές για απώλειες από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος έχει αναπτύξει περίπου 800 στρατιώτες στη Συρία για την καταπολέμηση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ήταν το δεύτερο περιστατικό από τότε που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία το περασμένο Σαββατοκύριακο ως απάντηση σε μια θανατηφόρα επίθεση με drone σε βάση στην Ιορδανία.

Οι SDF - οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας από τότε που νίκησε το IS εκεί το 2019, με την υποστήριξη ενός παγκόσμιου συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ - ανέφερε σε μια δήλωση ότι έξι από τους «μαχητές - καταδρομείς» σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone στην προπονητική τους ακαδημία γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

«Οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν χρησιμοποίησαν τις περιοχές που ελέγχονται από το συριακό καθεστώς στη Ντέιρ αλ-Ζουρ ως σταθμό για την τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε.

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντελραχμάν δήλωσε, ότι πρόκειται για την «πρώτη επίθεση φιλοϊρανικών ομάδων κατά αμερικανικών βάσεων μετά τα πλήγματα» της Ουάσινγκτον το σαββατοκύριακο.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε σε λογαριασμούς στο Telegram που πρόσκεινται σε φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που «διεξήχθη την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου με τη συνδρομή drone κατά της βάσης των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής στο πετρελαϊκό κοίτασμα του Αλ Όμαρ στην καρδιά του συριακού εδάφους».

Το IRI έχει αναλάβει πολλές από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρουκέτες και πυραύλους που είχαν στόχο αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ, τη Συρία και την Ιορδανία από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγματα κατά 85 στόχων σε επτά διαφορετικά μέρη (4 στη Συρία και 3 στο Ιράκ) στοχεύοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, και ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα πλήγματα στη Συρία σκότωσαν 29 μαχητές υπέρ του Ιράν. Στο Ιράκ, οι αρχές ανέφεραν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

