Ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπεν Χάμαντ Αλ-Θάνι θα βρίσκεται στο Παρίσι την Τρίτη και την Τετάρτη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με θέμα τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας.

Θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στο Παρίσι από την ανάρρησή του στον θρόνο το 2013, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Το Κατάρ καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που αποτελεί προτεραιότητα για μας», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία, την στιγμή που τρεις Γάλλοι περιλαμβάνονται στους ομήρους που κρατούνται στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες θα αφορούν επίσης «τις εν εξελίξει προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (...) ώστε να επιτραπεί η μαζική μεταφορά βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας».

Το Κατάρ φιλοξενεί στο έδαφός του την πολιτική ηγεσία της Χαμάς και έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο για τον τερματισμό των συγκρούσεων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Γαλλική Προεδρία, μία νέα ανθρωπιστική επιχείρηση με το Κατάρ «θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες» με πτήσεις που θα μεταφέρουν δέκα ασθενοφόρα, περισσότερες από 300 σκηνές και προμήθειες για τον πληθυσμό της Γάζας.

Η Ντόχα ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι φάρμακα τα οποία εστάλησαν στην Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας την οποία διαπραγματεύθηκαν τον Ιανουάριο η Ντόχα και το Παρίσι έφθασαν τελικά στους ομήρους της Χαμάς.

