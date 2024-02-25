Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία το 2025, μετέδωσε σήμερα το λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

«Να τους πείτε (στην αντιπολίτευση στο εξωτερικό) ότι θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Λουκασένκο σε δημοσιογράφους σε εκλογικό τμήμα, αφού κατέθεσε την ψήφο του στις βουλευτικές και τοπικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη Λευκορωσία.

«Κανένας, κανένας υπεύθυνος πρόεδρος δεν θα εγκατέλειπε τον λαό του που τον ακολούθησε στη μάχη», πρόσθεσε.

Ο 69χρονος Λουκασένκο ηγείται της Λευκορωσίας από το 1994 και είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ακόμη έχουμε έναν χρόνο ως τις προεδρικές εκλογές. Πολλά μπορεί να αλλάξουν, σημείωσε επίσης απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων που έγινε στη συνέχεια των δηλώσεών του, σύμφωνα με το BelTA.

«Φυσικά εγώ και όλοι μας, η κοινωνία, θα αντιδράσουμε στις αλλαγές που θα γίνουν στην κοινωνία μας και στην κατάσταση στην οποία θα προσεγγίσουμε τις εκλογές σε έναν χρόνο», κατέληξε ο Λουκασένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

