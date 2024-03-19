Σύνοδος Ράμσταϊν: Δεν θα επιτρέψουμε να αποτύχει η Ουκρανία

Tην αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, επαναβεβαίωσαν ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο αμερικανός ομόλογός του Λόιντ Όστιν, μετά το τέλος της συνάντησης του «Σχήματος Ράμσταϊν», των υπουργών 'Αμυνας των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, στην ομώνυμη αμερικανική αεροπορική βάση στην Γερμανία. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Οι ΗΠΑ και ο ελεύθερος κόσμος δεν θα επιτρέψουν να αποτύχει η Ουκρανία», τόνισε ο κ. Όστιν απευθυνόμενος και στον ουκρανό υπουργό 'Αμυνας Ρούστεν Ούμεροφ, ενώ ο κ. Πιστόριους ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής στήριξης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται η αποστολή πυρομαχικών και τεθωρακισμένων οχημάτων πεζικού.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ακόμη από την πλευρά του ότι οι δαπάνες για την άμυνα της Ουκρανίας αποτελούν «επένδυση στην κοινή μας ασφάλεια» και πρόσθεσε: «Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Πούτιν δεν θα συμβιβαστεί με την Ουκρανία. Η Ουκρανία ωστόσο μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν, αν σταθούμε στο πλευρό της και της προσφέρουμε τα όπλα που χρειάζεται για την άμυνά της», παραπέμποντας στην πρόσφατη σχετική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Η επιβίωση της Ουκρανίας «βρίσκεται σε κίνδυνο και σε κίνδυνο βρίσκεται και η ασφάλεια όλων μας», ανέφερε ο Λόιντ Όστιν και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα στηριχτεί από τους εταίρους της προκειμένου να δημιουργήσει τον μελλοντικό στρατό της, για την μακροπρόθεσμη ασφάλειά της, ενώ έκανε λόγο και για την προοπτική συνεργασίας μεταξύ περισσότερων χωρών για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.

Αναφερόμενος στις μέχρι τώρα απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Λόιντ Όστιν μίλησε για 315.000 στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου , επισημαίνοντας ότι «η Ρωσία έχει πληρώσει υψηλότατο τίμημα για τα ιμπεριαλιστικά όνειρα του Πούτιν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

