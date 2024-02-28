Το «πρόσωπο» της εκστρατείας «You've Got the Power» με αντικείμενο την ενίσχυση της συμμετοχής στις εκλογές θα είναι η Μόνικα Λεβίνσκι καθώς επελέγη από τον οίκο γυναικείας μόδας Reformation, ο οποίος συνεργάζεται με το Vote.org.

Η Μόνικα Λεβίνσκι, η ακτιβίστρια κατά του εκφοβισμού, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης τη δεκαετία του '90 λόγω της σχέσης της με τον Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η Μόνικα Λεβίνσκι επιλέχθηκε για να ηγηθεί της τελευταίας εκστρατείας της εταιρείας που στόχος έχει να «υπενθυμίσει» στους πολίτες την εκλογική τους «δύναμη».

«Η ψηφοφορία χρησιμοποιεί τη φωνή σας για να ακουστεί και είναι η πιο καθοριστική πτυχή της δημοκρατίας», φέρεται να είπε η Λεβίνσκι στον ιστότοπο της εταιρείας. «Αν θέλεις να παραπονιέσαι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, πρέπει να βγεις να ψηφίσεις».

Η Μόνικα Λεβίνσκι -πλέον συγγραφέας- ήταν μόλις 22 ετών όταν συνδέθηκε ρομαντικά με τον τότε πρόεδρο, ο οποίος ήταν 27 χρόνια μεγαλύτερός της.

Οι ειδήσεις για τη σχέση τους κυριάρχησαν στην ατζέντα των ειδήσεων των ΗΠΑ το 1998 και το 1999, αφού ο πρόεδρος αρχικά τις διέψευσε πριν παραδεχτεί την «ακατάλληλη στενή σωματική επαφή» με την ασκούμενη του Λευκού Οίκου.

Το 2018, η Λεβίνσκι είπε ότι η σχέση τους αποτελούσε «κατάχρηση εξουσίας» από την πλευρά του Κλίντον, σημειώνοντας ότι ήταν «ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον πλανήτη... με αρκετή εμπειρία ζωής για να γνωρίζει καλύτερα».

Από τότε που επανεμφανίστηκε στη δημοσιότητα το 2014, έχει μιλήσει τακτικά δημόσια κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Στη καμπάνια Reformation η Λεβίνσκι εμφανίζεται με δερμάτινη καμπαρντίνα, ένα έντονο κόκκινο ρούχο δύο κομματιών πουλόβερ.

Ως μέρος της εκστρατείας, ο ιστότοπος του Reformation περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή για να ψηφίσετε. Η εταιρεία έχει επίσης κάνει μια δωρεά 20.000 £ στο Vote.org, τον μεγαλύτερο μη κομματικό οργανισμό της χώρας που εργάζεται για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.