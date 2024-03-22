Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέτασε την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να ακολουθεί συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση, όπως συμφωνήθηκε στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Σημειώνοντας ότι πάνω από το 90 % των παράτυπων μεταναστών εισέρχονται στην ΕΕ με τη βοήθεια διακινητών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ενισχύσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει Παγκόσμια Συμμαχία για να ανταποκριθεί σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

