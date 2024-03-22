Λογαριασμός
Σύνοδος Κορυφής: Προς ενίσχυση των εργαλείων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, επισημαίνεται αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Σύνοδος Κορυφής

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέτασε την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να ακολουθεί συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση, όπως συμφωνήθηκε στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Σημειώνοντας ότι πάνω από το 90 % των παράτυπων μεταναστών εισέρχονται στην ΕΕ με τη βοήθεια διακινητών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ενισχύσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει Παγκόσμια Συμμαχία για να ανταποκριθεί σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Σύνοδος ΕΕ Βρυξέλλες μετανάστευση
