Μεσανατολικό: Δέκα νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν άλλους τρεις Παλαιστίνιους σε επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα σε διαφορετικά σημεία της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανεβάζοντας σε 10 τον απολογισμό των νεκρών το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ένας 19χρονος έπεσε νεκρός το πρωί από τα πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Αλ Μπίρε κοντά στη Ραμάλα, ενώ άλλος ένας άνδρας σκοτώθηκε στην περιοχή της Ιεριχούς, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Το WAFA επισημαίνει ότι είχαν προηγηθεί συγκρούσεις μεταξύ παλαιστινίων διαδηλωτών και ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, διεξήχθη επιχείρηση στην Ιεριχώ με στόχο έναν ύποπτο για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους Παλαιστίνιους, διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Νότια της Βηθλεέμ, ένας 63χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στον εβραϊκό οικισμό Ελαζάρ, μετέδωσε το WAFA.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν Παλαιστίνιο που «κίνησε υποψίες». Δημοσίευμα των Times of Israel αναφέρει ότι ο 63χρονος είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά όταν πυροβολήθηκε, χωρίς να υπάρχει αντιπαράθεση με τους ισραηλινούς στρατιώτες. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι διεξάγει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τη νύχτα που πέρασε στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην Τούλκαρεμ. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διευκρίνισε ότι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν θανάσιμα από σφαίρες, ενώ οι άλλοι δύο βρήκαν τον θάνατο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Τρία μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έπληξε χθες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στην Τζενίν.

Από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας αλλά έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.