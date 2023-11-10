Ο πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ, ο Σιέ Φανγκ, τόνισε χθες Πέμπτη πως βασικό ζητούμενο είναι να βρεθεί «ο σωστός τρόπος» οι δυο δυνάμεις να συνυπάρχουν.

«Οι σινοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προβλέψεις και μένει ακόμα μακρύς δρόμος να διανυθεί για τη σταθεροποίηση και τη βελτίωσή τους. Το σημαντικότερο είναι να βρεθεί ο σωστός τρόπος να συνυπάρχουν η Κίνα και οι ΗΠΑ στη νέα εποχή», έκρινε ο κ. Σιέ, ο οποίος εκφράστηκε σε σινοαμερικανικό φόρουμ στο Χονγκ Κονγκ.

Οι πρόεδροι των δυο χωρών Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε προ ημερών πως αναμένει «εποικοδομητικά» αποτελέσματα, καθώς οι δυο πλευρές λένε πως προσπαθούν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις ανάμεσά τους και να διαχειριστούν με «υπεύθυνο» τρόπο τον ανταγωνισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

