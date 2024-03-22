Συγκλονίζει η μαρτυρία μιας μικρής Παλαιστίνιας που στην ηλικία των 12 χρόνων έζησε τη φρίκη του πολέμου και είδε ολόκληρη την οικογένειά της να χάνεται.

Οι γονείς της Άλμα είχαν μετακινηθεί ήδη τρεις φορές προκειμένου να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς και να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή όταν στο τελευταίο καταφύγιό τους το κτίριο όπου κοιμόντουσαν κατέρρευσε από βομβαρδισμό.

«Ήμασταν ευτυχισμένοι μαζί ως οικογένεια», λέει η Άλμα. Αγκαλιάζαμε ο ένας τον άλλον όταν φοβόμασταν. Μακάρι να μπορούσα να τους κρατήσω όλους.

Δεν είχα αρκετό χρόνο μαζί τους.» λέει η μικρή Άλμα η οποία φιλοξενείται πλέον στη σκηνή του θείου της στη Ράφα.

Το πρωί στις 2 Δεκεμβρίου 2023 η 12χρονη Άλμα ανασύρθηκε από τους διασώστες από τα ερείπια ενός πενταόροφου κτιρίου στο κέντρο της πόλης της Γάζας κάτω από το οποίο είχε μείνει για περισσότερες από τρεις ώρες.

Η Άλμα ζητούσε να διασώσουν πρώτα την οικογένειά της, δείχνοντας η ίδια στα συνεργεία που βρίσκεται.

Τα λόγια της Άλμα, η οποία μίλησε στο BBC είναι ένας χείμαρρος φρίκης που περιγράφουν την απώλεια που έχει βιώσει.

«Θυμάμαι ότι ξύπνησα κάτω από τα ερείπια. Έλεγξα το iPad μου και είδα ότι ήταν 09:00. Ήλπιζα ότι ο αδερφός μου Ταραζάν θα ήταν ακόμα ζωντανός.

Τον φώναζα και ήλπιζα ότι ένας από τους δικούς μου θα ήταν ζωντανός. Μπορούσα να μυρίσω το αίμα. Έσταζε πάνω μου. Ούρλιαζα να μας σώσει κάποιος. Άκουγα και άλλους να φωνάζουν.»

Αλλά αφού η Άλμα σώθηκε, είδε τη σορό του Ταραζάν.

«Εύχομαι τον θάνατο αφού είδα τον αδερφό μου έτσι, Ήταν μόλις 18 μηνών. Τι έχει κάνει σε αυτόν τον πόλεμο;», λέει.

Ο Ταραζάν δεν ήταν η μόνη της απώλεια. Ολόκληρη η οικογένειά της είχε σκοτώθηκε δίπλα δίπλα, οι γονείς της και άλλα τρία αδέρφια της.

Ένα άλλο δράμα έρχεται να προστεθεί στην ήδη φρικτή απώλεια καθώς οι σοροί της οικογένειάς της όπως και άλλων ανθρώπων παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.



