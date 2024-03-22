Την επίσημη συγγνώμη της Πολιτείας έλαβαν δύο Καναδοί αφού ανακάλυψαν ότι μεγάλωσαν με «λάθος» οικογένειες όπως αποκάλυψε τυχαία τεστ DNA.



Ο Ρίτσαρντ Μποβέ, από την παραλιακή πόλη Sechelt, στη Βρετανική Κολομβία, μεγάλωσε σε όλη του τη ζωή πιστεύοντας ότι ήταν ιθαγενής. Αλλά το τεστ που έκανε έδειξε ότι είχε ένα μείγμα Ουκρανικής, Εβραϊκής και Πολωνικής καταγωγής Ασκενάζι.

Περίπου την ίδια εποχή και σχεδόν 2.400 χιλιόμετρα μακριά, η αδερφή του Έντι Αμπρόζ από το Γουίνιπεγκ της Μανιτόμπα, που μεγάλωσε σε μια ουκρανική οικογένεια, έκανε επίσης ένα τεστ DNA και ανακάλυψε ότι δεν είχε σχέση με τον Έντι.

Αντίθετα, ο Μποβέ ήταν ο βιολογικός της αδερφός.

Αυτό οδήγησε σε μια αποκάλυψη που άλλαξε τη ζωή: οι δύο άντρες, ο Ρίτσαρντ Μποβέ και ο Έντι Αμπρος, γεννήθηκαν την ίδια μέρα στο ίδιο νοσοκομείο στη μικρή πόλη Άρμποργκ της Μανιτόμπα, το 1955, αλλά ανταλλάχθηκαν στη γέννηση και παραδόθηκαν ο ένας στους βιολογικούς γονείς του άλλου.

Σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, ο Μποβέ και ο Αμπρος έλαβαν μια επίσημη συγγνώμη αυτοπροσώπως από τον κυβερνήτη της Μανιτόμπα.

«Θέλω σήμερα να ζητήσω μια συγγνώμη που έχει περάσει πολύς καιρός, για ενέργειες που έβλαψαν δύο παιδιά, δύο ομάδες γονέων και δύο οικογένειες σε πολλές γενιές», είπε ο κυβερνήτης στη Νομοθετική Συνέλευση της Μανιτόμπα.

Στα πρώτα τους χρόνια, οι δυο τους είχαν ζήσει εντελώς διαφορετικές ζωές, είπε στο BBC ο δικηγόρος τους Bill Gange καθώς ο Μποβέ μεγάλωσε με έναν αυτόχθονο λαό στον Καναδά ενώ ο Αμπρός μεγάλωσε σε μια φάρμα στην αγροτική Μανιτόμπα, «με μια πολύ στοργική και πολύ υποστηρικτική ουκρανικής καταγωγής οικογένεια».

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ως παιδί, ο Αμπρος ζήτησε από ένα κορίτσι να είναι στην ομάδα του μπέιζμπολ στο διάλειμμα, μη γνωρίζοντας ότι ήταν στην πραγματικότητα η βιολογική του αδερφή.

Παράλληλα, όταν ο Μποβέ ήταν έφηβος, η αγάπη του για το ψάρεμα τον έφερε στην ίδια ακτή με τη βιολογική του αδερφή, η οποία έριχνε το καλάμι της δίπλα του χωρίς οι δυο να γνωρίζουν τη συγγένειά τους.

Ο Αμπρός έχει συνδεθεί με τους βιολογικούς συγγενείς του και έχει γίνει μέλος της ομοσπονδίας Manitoba Métis. Την ίδια ώρα, και ο Μποβέ σχεδιάζει να συνδεθεί με τη βιολογική του οικογένεια ενώ οι δύο ενήλικες κόρες έχουν κάνει τατουάζ το όνομα "Ambrose", το επίθετο που θα φέρει ο πατέρας τους.



