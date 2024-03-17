Ο Αλεξέι Ναβάλνι αντιστέκεται μετά θάνατον στον Ρώσο πρόεδρο… Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν σήμερα Κυριακή σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό που η αντιπολίτευση κατά του Κρεμλίνου δήλωσε πως είναι μια ειρηνική, συμβολική πολιτική διαμαρτυρία εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε μια δράση που αποκαλείται "Μεσημέρι κατά του Πούτιν", Ρώσοι που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου πήγαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος αναμένεται ευρέως να κερδίσει με πολύ μεγάλο ποσοστό.

Άλλοι είπαν πως θα έγραφαν το όνομα του ηγέτη της αντιπολίτευσης , που πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στον ρωσικό Αρκτικό κύκλο, στο ψηφοδέλτιό τους.

Συνεργάτες του Ναβάλνι ανήρτησαν βίντεο στο YouTube που δείχνουν ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία το μεσημέρι οι οποίοι είπαν πως ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.

Ο Ναβάλνι είχε εγκρίνει το σχέδιο για "Μεσημέρι κατά του Πούτιν" με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μετέφεραν οι δικηγόροι του πριν από τον θάνατό του. Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta αποκάλεσε τη σχεδιαζόμενη δράση "πολιτική διαθήκη του Ναβάλνι".

"Η ελπίδα είναι πάρα πολύ μικρή αλλά αν μπορείτε να κάνετε κάτι (σαν αυτό), κάντε το. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη δημοκρατία", είπε μια νεαρή γυναίκα σε εκλογικό τμήμα η οποία δεν έδωσε το όνομά της και το πρόσωπο της οποίας θολώθηκε από την ομάδα του Ναβάλνι.

Μια άλλη νεαρή γυναίκα σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, που η ταυτότητά της απεκρύβη με τον ίδιο τρόπο, είπε πως ψήφισε τον "λιγότερο αμφιλεγόμενο" από τους τρεις υποψηφίους που αντιπαρατίθενται στον Πούτιν. Ένας φοιτητής που ψήφισε στη Μόσχα είπε στο κανάλι του Ναβάλνι πως άνθρωποι όπως αυτός που διαφωνούν με το τρέχον σύστημα πρέπει να συνεχίσουν παρ΄όλα αυτά να ζουν τις ζωές τους.

"Η Ιστορία έχει δείξει πως οι αλλαγές συμβαίνουν την πιο απρόσμενη ώρα", είπε.

Παρά την ύπαρξη αυτών των διαδηλωτών --που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα των 114 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της Ρωσίας-- ο Πούτιν αναμένεται να ενισχύσει την εξουσία του στις εκλογές οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα του αποφέρουν μια μεγάλη νίκη.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τους πολιτικούς συμμάχους του Ναβάλνι -οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν τη βάση τους εκτός Ρωσίας- επικίνδυνους εξτρεμιστές που έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα για λογαριασμό της Δύσης. Υποστηρίζει πως ο Πούτιν απολαμβάνει συντριπτική υποστήριξη μεταξύ των Ρώσων δείχνοντας τις δημοσκοπήσεις που τοποθετούν το ποσοστό αποδοχής του πάνω από το 80%.



Με τη Ρωσία να εκτείνεται σε 11 διαφορετικές χρονικές ζώνες, οι διαμαρτυρόμενοι ψηφοφόροι είναι μάλλον διασκορπισμένοι αντί να συγκροτούν μια ενιαία μάζα, καθιστώντας δύσκολο το να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι εμφανίστηκαν για την εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Το μέγεθος της ουράς σε κάθε εκλογικό τμήμα όπως φαίνεται στο κανάλι του Ναβάλνι ποικίλλει από μερικές δεκάδες ανθρώπους μέχρι αυτό που φαίνεται να είναι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι.



Δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν μια μικρή αύξηση στη ροή των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα νεότερων ανθρώπων, το μεσημέρι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα στη Μόσχα και το Γεκατερίνμπουργκ, με ουρές αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων. Ορισμένοι είπαν πως διαμαρτύρονται αν και δεν υπήρχαν εξωτερικά σημάδια που να τους διακρίνουν από τους συνηθισμένους ψηφοφόρους.

Εξόριστοι υποστηρικτές του Ναβάλνι δημοσιοποίησαν πλάνα από διαμαρτυρίες στη Ρωσία και στο εξωτερικό στο YouTube.

"Δείξαμε στους εαυτούς μας, σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο πως ο Πούτιν δεν είναι η Ρωσία, πως ο Πούτιν έχει καταλάβει την εξουσία στη Ρωσία", δήλωσε ο Ρουσλάν Σαβεντίνοφ από το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι. "Η νίκη μας είναι πως εμείς, οι άνθρωποι, νικήσαμε τον φόβο, νικήσαμε την απομόνωση -- πολλοί άνθρωποι είδαν ότι δεν ήταν μόνοι τους".

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας εξόριστος συνεργάτης του Ναβάλνι ο οποίος δέχθηκε επίθεση με σφυρί την περασμένη εβδομάδα στο Βίλνιους, εκτίμησε πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν σε εκλογικά τμήματα στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη το Γεκατερίνμπουργκ και σε άλλες πόλεις.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εκτίμηση αυτή.

Σε εκλογικά τμήματα σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι την Αρμενία, το Καζακστάν και τη Γεωργία, εκατοντάδες Ρώσοι στάθηκαν στη σειρά για να ψηφίσουν το μεσημέρι.

Στο Βερολίνο, η Γιούλια, η χήρα του Ναβάλνι, εμφανίστηκε στη ρωσική πρεσβεία προκειμένου να λάβει μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας εκεί μαζί με την Κίρα Γιαρμίς, την εκπρόσωπο του Ναβάλνι. Άλλοι Ρώσοι που ήταν παρόντες χειροκρότησαν και φώναξαν ρυθμικά το όνομά της.

Свердловска область, Тольятти, Челябинск и Москва ❤️ pic.twitter.com/wcIcbWl3Gv — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 17, 2024

Τουλάχιστον 74 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία για διάφορες ενέργειες διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών που αναμένεται να εξασφαλίσουν στον Πούτιν μια νέα θητεία, δήλωσε σήμερα μια ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την OVD-Info, οργάνωση που παρακολουθεί την καταστολή, οι συλλήψεις διενεργήθηκαν κυρίως στην Καζάν, στην κεντρική Ρωσία, και στη Μόσχα, στην πρωτεύουσα. Διευκρινίζει πως ο αριθμός αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στον βαθμό που θα φθάσουν σε αυτήν και νέα ονόματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

