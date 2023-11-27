Συνελήφθη 66χρονος φυγόποινος για πλαστογραφία με όφελος πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στον Γέρακα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πολυήμερων αναζητήσεων, 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινής κάθειρξης 5 ετών για το αδίκημα της συνέργειας σε πλαστογραφία με χρήση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 150.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος από κοινού με συνεργούς και έχοντας την ιδιότητα του προσωπικού τραπεζίτη Ελβετικής τραπεζικής εταιρείας στη χώρα μας, κατάρτισε πλαστά έγγραφα κατάλληλα για την ένταξη της εν λόγω εταιρείας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών επιχορηγήσεων.

Το παράνομο όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα υπερέβη τις 5.600.000 ευρώ, τα οποία εισέπραξε η εταιρεία ως προκαταβολή από το Ελληνικό κράτος.

Όπως επισημάνεται από την Αστυνομία ο 66χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές κατ' επανάληψη για υποθέσεις πλαστογραφίας, απάτης και παραβάσεις νομοθεσίας περί επιταγών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

