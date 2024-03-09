Οργισμένη απάντηση Μακρόν για πρώτη φορά στα fake news ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας

Οργισμένος ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε για πρώτη φορά κατά των ισχυρισμών ότι η σύζυγός του, Μπριζίτ, γεννήθηκε άντρας, χαρακτηρίζοντας τις φήμες «ψευδείς και κατασκευασμένες».

Ο 47χρονος Μακρόν εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή του για τα συνεχή fake news για την Μπριζίτ Μακρόν, 70 ετών, την οποία παντρεύτηκε το 2007.

«Το χειρότερο είναι οι ψευδείς πληροφορίες και τα κατασκευασμένα σενάρια», είπε ο Μακρόν. «Οι άνθρωποι τελικά τα πιστεύουν και σε ενοχλούν, ακόμα και στην προσωπική σου ζωή».

Ο Μακρόν μίλησε την Παρασκευή στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μετά την συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας είναι διαδικτυακές επιθέσεις μισογυνισμού που οι γυναίκες υποφέρουν καθημερινά.

Δύο γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας τιμωρήθηκαν με «συμβολικά πρόστιμα» τα οποία μειώθηκαν στην έφεση τον περασμένο Ιούνιο.

Με τη σειρά τους, και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν «εκφοβισμό από τις αρχές», καθώς «εξαιρετικά προστατευμένα» μέλη του κατεστημένου του Παρισιού προσπάθησαν να συγκαλύψουν ένα «κρατικό μυστικό».

Οι λεπτομέρειες της περίεργης υπόθεσης επανήλθαν στην επικαιρότητα αφού η ίδια η κόρη της μίλησε δημόσια για τις κατηγορίες για πρώτη φορά.



Πηγή: skai.gr

