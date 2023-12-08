Τα 36α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου ξεκινούν αύριο στο Βερολίνο, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την πολυμορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Φέτος, δεκατρείς ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, είναι υποψήφιες για 17 βραβεία σε 10 κατηγορίες: η ταινία «Io Capitano» του Ματέο Γκαρόνε για τα βραβεία καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη, η ταινία «Η Γη της Επαγγελίας» (Bastarden) του Νικολάι Αρσέλ για τα ευρωπαϊκά βραβεία φωτογραφίας και κοστουμιών, και ο Μαντς Μίκελσεν για το βραβείο καλύτερου Ευρωπαίου ηθοποιού για τον ρόλο του σε αυτή την ταινία. Επιπλέον, προτάθηκαν τέσσερα έργα που έχουν υποστηριχθεί από την ΕΕ για το ευρωπαϊκό βραβείο κινουμένων σχεδίων και τέσσερα ντοκιμαντέρ για το ευρωπαϊκό βραβείο ντοκιμαντέρ. Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ.

Η στήριξη για την ανάπτυξη ή τη διανομή ταινιών παρασχέθηκε από το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Οι νικητές και οι νικήτριες θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων στις 9 Δεκεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποψήφιες ταινίες και για να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Λένα Φλυτζάνη

