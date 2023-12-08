Ο Σέιν ΜακΓκόουαν (Shane MacGowan), τραγουδιστής του συγκροτήματος "Pogues", αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους Ιρλανδούς στιχουργούς-τραγουδοποιούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, στις 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα έγινε στο Δουβλίνο η κηδεία του MacGowan, που είχε την μορφή ενός αποχαιρετιστήριου πάρτι: Ο κόσμος αποχαιρετούσε τη σορό του σηκώνοντας στην μνήμη του ποτήρια με μπίρες ρίχνοντας λουλούδια στο φέρετρο και τραγουδώντας στον δρόμο την χριστουγεννιάτικη επιτυχία του Shane MacGowan «Fairytale of New York».

Pogues fans take part in a singalong of Dirty Old Town in central Dublin ahead of Shane MacGowan's funeral procession



Follow our live coverage https://t.co/oYjqZIB7Yo pic.twitter.com/EQpdxdYIgc — BBC News (UK) (@BBCNews) December 8, 2023

Thousands of fans crowd streets of Dublin for funeral procession of Pogues frontman Shane MacGowan https://t.co/ZPZHGmA0eC pic.twitter.com/ywy0EX7xtA — New York Post (@nypost) December 8, 2023

Η χήρα του ΜακΓκόουαν, Βικτόρια Κλαρκ, ήθελε μια κηδεία - γιορτή για τη ζωή του συζύγου της. Περνώντας από τους δρόμους του Δουβλίνου, συνοδεύοντας τη νεκροφόρα με τη σορό του άντρα της, χαμογελούσε πλατιά και ευχαριστούσε το πλήθος που εκπλήρωνε την επιθυμία της.

Shane MacGowan’s funeral in pictures: Dublin says slán https://t.co/iW4UcANCpo pic.twitter.com/nZWfbJPmbH — The Irish Times (@IrishTimes) December 8, 2023

Η νεκρική πομπή περνούσε σαν παρέλαση - συνοδεία από μπάντες και αστυνομικές δυνάμεις - από τους δρόμους του Δουβλίνου, ενώ χιλιάδες κόσμου περίμεναν κατά μήκος της διαδρομής για να αποχαιρετήσουντον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Shane MacGowan’s cortége makes its way through Dublin ahead of his funeral in Nenagh, Co Tipperary this afternoon.



🎥: @BarryWhyte85 pic.twitter.com/NqHaVKPSAw — NewstalkFM (@NewstalkFM) December 8, 2023

Shane MacGowan funeral cortège in Pearse St.Dublin pic.twitter.com/OwnVKVQuWA — Padraig O'Reilly Photographer (@padraig_reilly) December 8, 2023

Στην εκκλησία όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ανάμεσα στους εκατοντάδες καλεσμένους, ήταν και οι διάσημοι φίλοι του εκλιπόντος Johnny Depp και Nick Cave , που ταξίδεψαν μέχρι την Ιρλανδία για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον εμβληματικό Ιρλανδό τραγουδοποιό.

Johnny Depp arriving in Nenagh for the funeral of Shane MacGowan ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/iZw5nC2XSE — Conor Kane (@ConorKane0909) December 8, 2023

Καθώς η εκκλησία ήταν γεμάτη, η κηδεία του MacGowan μεταδιδόταν live στο διαδίκτυο - ακόμα και στις παμπ του Δουβλίνου - ενώ το BBC είχε από το πρωί ζωντανή ροή ειδήσεων.

The Funeral of Shane MacGowan https://t.co/Egg69KmwsP — Shane MacGowan (@ShaneMacGowan) December 8, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.