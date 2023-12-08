Λογαριασμός
Ένα μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι η κηδεία του Shane MacGowan στην Ιρλανδία – Παρόντες ο Johnny Depp και ο Nick Cave (βίντεο)

Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους αποχαιρετούσαν την σορό σηκώνοντας ποτήρια με μπίρες και τραγουδώνταςτην χριστουγεννιάτικη επιτυχία του «Fairytale of New York»

κιδεια Shane MacGowan

Ο Σέιν ΜακΓκόουαν (Shane MacGowan), τραγουδιστής του συγκροτήματος "Pogues", αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους Ιρλανδούς στιχουργούς-τραγουδοποιούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, στις 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα έγινε στο Δουβλίνο η κηδεία του MacGowan, που είχε την μορφή ενός αποχαιρετιστήριου πάρτι: Ο κόσμος αποχαιρετούσε τη σορό του σηκώνοντας στην μνήμη του ποτήρια με μπίρες ρίχνοντας λουλούδια στο φέρετρο και τραγουδώντας στον δρόμο την χριστουγεννιάτικη επιτυχία του Shane MacGowan «Fairytale of New York». 

Η χήρα του ΜακΓκόουαν, Βικτόρια Κλαρκ, ήθελε μια κηδεία - γιορτή για τη ζωή του συζύγου της. Περνώντας από τους δρόμους του Δουβλίνου, συνοδεύοντας τη νεκροφόρα με τη σορό του άντρα της, χαμογελούσε πλατιά και ευχαριστούσε το πλήθος που εκπλήρωνε την επιθυμία της.

Η νεκρική πομπή περνούσε σαν παρέλαση - συνοδεία από μπάντες και αστυνομικές δυνάμεις - από τους δρόμους του Δουβλίνου, ενώ χιλιάδες κόσμου περίμεναν κατά μήκος της διαδρομής για να αποχαιρετήσουντον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. 

Στην εκκλησία όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ανάμεσα στους εκατοντάδες καλεσμένους, ήταν και οι διάσημοι φίλοι του εκλιπόντος Johnny Depp και Nick Cave , που ταξίδεψαν μέχρι την Ιρλανδία για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον εμβληματικό Ιρλανδό τραγουδοποιό.

Καθώς η εκκλησία ήταν γεμάτη, η κηδεία του MacGowan μεταδιδόταν live στο διαδίκτυο - ακόμα και στις παμπ του Δουβλίνου - ενώ το BBC είχε από το πρωί ζωντανή ροή ειδήσεων. 

