Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απαίτησε χθες Δευτέρα να αποφευχθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα η λήψη απόφασης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της οποίας πολεμούν εναντίον της Ρωσίας, παρότι αυτό αποτελεί διακαή επιθυμία της κυβέρνησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Όρμπαν, που διατήρησε σχέσεις με τη Μόσχα παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, επιμένει τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η θέση του είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εισηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα να δοθεί πράσινο φως στο Κίεβο υπό τον όρο πως θα εκπληρωθούν κάποιοι τελευταίοι όροι.

Όμως η λήψη απόφασης απαιτεί ομοφωνία των ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός πρόβαλε την απαίτηση αυτή σε επιστολή του προς τον Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έκρινε επίσης πως δεν πρέπει να ληφθεί απόφαση στη σύνοδο για το σχέδιο προϋπολογισμού που συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση 50 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία ως οικονομική στήριξη.

«Σας προτρέπω με σεβασμό να μην καλέσετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά τον Δεκέμβριο, καθώς η προφανής έλλειψη συναίνεσης αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αποτυχία», διεμήνυσε ο Βίκτορ Όρμπαν. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αποφύγει αυτό το αντιπαραγωγικό σενάριο για χάρη της ενότητας, του πιο σημαντικού μας πόρου».

Εκπρόσωπος του κ. Μισέλ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την επιστολή.

Άλλοι ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών έχουν καταστήσει σαφές πως αντιθέτως θέλουν να εξεταστούν η ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας και το ζήτημα του προϋπολογισμού και της υποστήριξης στο Κίεβο στη σύνοδο της ερχόμενης Πέμπτης και Παρασκευής (14ης και 15ης Δεκεμβρίου) στις Βρυξέλλες.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες που τάσσονται σθεναρά υπέρ του Κιέβου εκφράζουν την ανησυχία ότι ασυμφωνία στη σύνοδο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και τη βοήθεια θα αποτελούσε βαρύ πολιτικό πλήγμα για την Ουκρανία εν μέσω του πολέμου και θα έδινε ώθηση στη Μόσχα.

Αν ο κ. Όρμπαν παραμείνει αμετακίνητος στη θέση του, οι ίδιες πηγές εκτίμησαν πως θα απαιτηθεί νέα, έκτακτη σύνοδος στις αρχές του 2024.

Αντιπρόσωποι των 27 ξεκινούν σήμερα την οριστικοποίηση του κειμένου των συμπερασμάτων της συνόδου, στην οποία αναμένεται επίσης να εξεταστούν οι ενταξιακές προοπτικές της Μολδαβίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας. Το κείμενο που θα προκύψει, επισημαίνουν διπλωμάτες, υπόκειται σε αλλαγές.

Προσχέδιο με ημερομηνία 4η Δεκεμβρίου που περιήλθε χθες Δευτέρα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία και την Ουκρανία».

Για τη Γεωργία, το κείμενο αναφέρει πως θα εξασφαλίσει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη αφού τεθούν σε εφαρμογή προαπαιτούμενα. Για τη Βοσνία, ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις (...) μόλις διαπιστωθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης προς τα ενταξιακά κριτήρια».

Κάτι που ερμηνεύθηκε γενικά ως προσπάθεια να πειστεί η Βουδαπέστη να αλλάξει στάση ήταν το ότι η Κομισιόν ανήγγειλε πως θα αποδεσμεύσει κεφάλαια προοριζόμενα για την Ουγγαρία που είχε παγώσει εξαιτίας ανησυχιών για το κράτος του δικαίου στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών για διαφθορά.

Ο Σαρλ Μισέλ επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν υπήρξε καμιά ένδειξη πως μπόρεσε να μεταπείσει τον Βίκτορ Όρμπαν. Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μισέλ «έφυγε με άδεια χέρια». Αξιωματούχος της ΕΕ προεξόφλησε πως είναι «πολύ δύσκολη» η επίτευξη ομοφωνίας για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.