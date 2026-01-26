Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό στυλ παράλογου, σουρεαλιστικού και αντισυμβατικού κινηματογράφου με έργα όπως ο «Αστακός» (The Lobster), το «Poor Things» και το «Bugonia».

Ωστόσο, το The Hollywood Reporter αναφέρει ότι ο Έλληνας δημιουργός πρόκειται να αναλάβει το ίσως πιο mainstream εγχείρημά του μέχρι σήμερα: Μια διαφήμιση για την εφαρμογή διανομής φαγητού Grubhub που θα προβληθεί στο «Super Bowl».

Αυτή θα είναι η πρώτη διαφήμιση του σκηνοθέτη για το Super Bowl (όπως και για τη Grubhub), και οι θαυμαστές του έργου του θα αναγνωρίσουν αμέσως το ύφος του. Η Grubhub κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας ένα μικρό teaser για την καμπάνια, με το χαρακτηριστικό στυλ του Λάνθιμου και ένα καστ χαρακτήρων που μοιάζει βγαλμένο απευθείας από τις ταινίες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο Λάνθιμος είναι πλέον γνωστός για το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του στυλ, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και πειραματικά θεατρικά έργα, οπότε η συγκεκριμένη καμπάνια δεν είναι ακριβώς εκτός των δυνατοτήτων του, έστω και αν πρόκειται για το ντεμπούτο του στο «Super Bowl».

Το "The Big Game" (όπως αποκαλείται ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου) είναι το μεγαλύτερο διαφημιστικό γεγονός της χρονιάς. Ενώ ορισμένες εταιρείες βασίζονται στη λάμψη των μεγάλων αστέρων για να ξεχωρίσουν, άλλες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι αξιομνημόνευτο και διαφορετικό για να κλέψουν την προσοχή – και αυτή φαίνεται να είναι η περίπτωση εδώ.

