Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Έλληνες διεθνείς κατέκτησαν την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Τους διεθνείς υποδέχθηκαν ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς

Στην Αθήνα επέστρεψε η Εθνική ομάδα πόλο μετά την επιτυχημένη παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Οι διεθνείς μας με τα μετάλλια στο λαιμό, έγιναν αποδεκτοί από τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και τον γενικό γραμματέα αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά.





