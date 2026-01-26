Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι κινδυνεύει να συλληφθεί για βανδαλισμό, αφού σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και... κρέμασε τα σουτιέν της σε αυτήν για να προωθήσει τη νέα της μάρκα εσωρούχων.

Η ηθοποιός έλαβε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες FilmLA για να κάνει γυρίσματα στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε άδεια να την αγγίξει, πόσω μάλλον να σκαρφαλώσει στην πινακίδα.



Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τα γυρίσματα, αλλά η Σίντνεϊ και η παρέα της άφησαν πίσω τους 4 ή 5…

Όπως ανέφερε το TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής της νέας γραμμής εσωρούχων της Σουίνι.



Πηγή: skai.gr

