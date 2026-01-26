Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών κατήγγειλε ότι διαδηλωτές στα νοσοκομεία απομακρύνθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση από ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο για την ιατρική φροντίδα.

Οικογένειες των θυμάτων καλούνται να πληρώσουν λύτρα 5.000 έως 7.000 δολάρια για να ανακτήσουν τις σορούς των αγαπημένων τους.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν αντιμετωπιστεί με την πιο αιματηρή καταστολή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ενώ η πρόσβαση στο ίντερνετ έχει μπλοκαριστεί από τις 8 Ιανουαρίου.

Σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν φέρνει στο φως η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Ιράν, Μάι Σάτο, προκαλώντας διεθνή ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στη χώρα μετά το ξέσπασμα των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ο ΟΗΕ, υπάρχουν αναφορές ότι τραυματισμένοι διαδηλωτές απομακρύνονται από νοσοκομεία και τίθενται υπό κράτηση από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η πρακτική αυτή χαρακτηρίζεται ως κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ιατρική φροντίδα, ένα δικαίωμα που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Η Σάτο, σε συνέντευξή της στο Reuters, αποκάλυψε ότι οικογένειες θυμάτων καλούνται να πληρώσουν "λύτρα" που κυμαίνονται από 5.000 έως 7.000 δολάρια για να παραλάβουν τις σορούς των αγαπημένων τους, μια πρακτική που συμβάλλει περαιτέρω στον πόνο και την αγωνία όσων πλήττονται.

Κλιμάκωση βίας και διεθνείς αντιδράσεις

Οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν το Δεκέμβριο έχουν προκαλέσει τη σφοδρότερη καταστολή στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με τη διεθνή κοινότητα να καταδικάζει τις βίαιες ενέργειες των αρχών. Η ιρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει μπλακάουτ στο Ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου, εντείνοντας την αδιαφάνεια για όσα διαδραματίζονται.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει πως οι νεκροί στις ταραχές ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.937, συμπεριλαμβανομένων 214 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τα επίσημα κρατικά στοιχεία μιλούν για 3.117 θύματα. Καμία ανεξάρτητη πηγή δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτούς τους αριθμούς, ωστόσο η Μάι Σάτο εκτιμά πως οι πραγματικοί αριθμοί πιθανόν ξεπερνούν κατά πολύ τις επίσημες ανακοινώσεις.

Εισβολές σε νοσοκομεία και φόβος γενικευμένης καταστολής

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από διάφορες επαρχίες του Ιράν, δυνάμεις ασφαλείας εισβάλουν σε νοσοκομεία αναζητώντας τραυματισμένους διαδηλωτές. Οικογένειες βρίσκουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα εξαφανισμένα από τα νοσοκομεία την επόμενη μέρα, χωρίς καμία ενημέρωση για την τύχη τους.

Το Reuters επικοινώνησε με την ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη, ωστόσο δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση στις παραπάνω καταγγελίες.

Ιατρικό προσωπικό, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές, μετά από επεμβάσεις για τραύματα από σφαίρες, παραλαμβάνονταν από μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και κατόπιν αγνοείτο η τύχη τους. Γιατροί και νοσηλεύτριες στη Τεχεράνη αναφέρουν πως άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας απαιτούν τη χορήγηση αρχείων ασθενών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. «Ήλεγχαν κάθε δωμάτιο στο νοσοκομείο, αναζητώντας τραυματισμένους διαδηλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά μια νοσηλεύτρια.

Το τίμημα του φόβου και παραβίαση ιατρικής ουδετερότητας

Η Μάι Σάτο τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα φόβου που αποτρέπει τους πολίτες από το να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον απώλειες ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους, καθώς προτεραιότητα τίθεται η αποφυγή σύλληψης αντί της προστασίας της ζωής.

Οι ενέργειες αυτές συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της ιατρικής ουδετερότητας, τονίζει η αξιωματούχος, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης, γιατροί, ασθενείς και ιδρύματα υγείας πρέπει να προστατεύονται για να εξασφαλίζεται η αμερόληπτη παροχή φροντίδας.

Συνεχίζοντας, η Σάτο επισημαίνει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, άοπλοι διαδηλωτές σε 31 επαρχίες του Ιράν δέχθηκαν πυροβολισμούς στο στήθος και το κεφάλι, με στόχο ζωτικά όργανα. Αυτό αποτελεί ένδειξη της ακραίας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας. «Σε αυτά τα περιστατικά, αυτό θα καταδείκνυε πως πρόκειται για παράνομους θανάτους και αυθαίρετες εκτελέσεις», σημειώνει, ενώ στα ιατρικά αρχεία καταγράφεται αύξηση των τραυματισμών στα μάτια από χρήση σκαγίων.

Αναφερόμενη στην πρακτική της απαίτησης λύτρων από τις οικογένειες των θυμάτων, η Μάι Σάτο δηλώνει: «Αυτή η πρακτική πραγματικά αναμειγνύει τον πόνο με τον εκβιασμό».

Αντιδράσεις της ιρανικής κυβέρνησης και παραδείγματα καταστολής

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας, από την πλευρά του, καλεί όσους τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις να μεταβούν στα κοντινά νοσοκομεία, διαβεβαιώνοντας πως: «εάν υποφέρετε από ένα τραύμα, να μην προσπαθήσετε να το φροντίσετε στα σπίτια σας και δεν πρέπει να ανησυχείτε πηγαίνοντας σε ένα ιατρικό κέντρο», σύμφωνα με ανακοίνωση στην κρατική τηλεόραση.

Ανατριχιαστικές είναι οι μαρτυρίες για πρακτικές καταστολής: Όπως καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας υποχρέωσαν τις αδελφές του – μία εκ των οποίων ανήλικη – να γδυθούν για να διαπιστώσουν αν είχαν τραύματα. Ο νεαρός, τραυματίας από σφαίρα, οδηγήθηκε στη συνέχεια σε κράτηση.

Τέλος, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα (χωρίς να έχει ακόμα επαληθευτεί η γνησιότητά της) δείχνει τρεις γυναίκες να προσπαθούν να αφαιρέσουν σκάγια από την πλάτη τραυματισμένης, με τη βοήθεια φακού κινητού τηλεφώνου, καταδεικνύοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί για τους τραυματίες που φοβούνται να ζητήσουν επίσημη ιατρική περίθαλψη.

Πηγή: skai.gr

