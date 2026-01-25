Αποκαλυπτικά πλάνα από Μινεάπολη: Πράκτορας άρπαξε το όπλο του 37χρονου λίγο πριν τον σκοτώσουν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Βίντεο δείχνουν έναν ομοσπονδιακό πράκτορα να αφαιρεί το όπλο από τον Άλεξ Πρέτι λίγα δευτερόλεπτα πριν οι πράκτορες τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Σε κανένα πλάνο δεν φαίνεται ο Πρέτι να κρατάει όπλο. Ο 37χρονος Πρέτι, νοσηλευτής ΜΕΘ στη Μινεάπολη, προσπάθησε να προστατεύσει περαστικούς και φαίνεται να αντιστέκεται ελάχιστα στη σύρραξη με τους αστυνομικούς.

Τα βίντεο που ανέλυσε το CNN αλλά και άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα φαίνεται να δείχνουν ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) να αφαιρεί το όπλο από τον Άλεξ Πρέτι, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν οι πράκτορες τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

Βίντεο που κατέγραψε πολίτης δείχνει έναν πράκτορα να σκύβει μέσα στη συμπλοκή των υπόλοιπων αστυνομικών που προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι και να αποσπά ένα όπλο, το οποίο φαίνεται να ταυτίζεται με το πυροβόλο που, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατείχε ο Πρέτι.

Όπως σημειώνει το CNN, στα βίντεο ακούγονται αστυνομικοί να φωνάζουν «έχει όπλο», τη στιγμή που άγνωστος πράκτορας βάζει το χέρι του στη μέση του Πρέτι, ενώ ομάδα αστυνομικών προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει. Λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο αφότου ο πράκτορας εμφανίζεται κρατώντας το όπλο, ακούγεται ένας πυροβολισμός και ακολουθούν τουλάχιστον άλλοι εννέα, σύμφωνα με τα βίντεο, προσθέτει το CNN.

Σύμφωνα με τα βίντεο, ο πράκτορας που άρπαξε το όπλο δεν κρατούσε τίποτα στα χέρια του πριν πλησιάσει τον Πρέτι. Από τα βίντεο που εξέτασε το CNN δεν προκύπτει ξεκάθαρα αν ο πράκτορας που αφαίρεσε το όπλο ενημέρωσε άμεσα τους υπόλοιπους ότι το είχε αρπάξει.

Όμως περίπου ένα λεπτό μετά τους πυροβολισμούς, ενώ το σώμα του Πρέτι βρισκόταν ακίνητο στον δρόμο, σε ένα βίντεο ακούγεται ένας άλλος πράκτορας να ρωτά «πού είναι το όπλο;». Ο πράκτορας που είχε αρπάξει το όπλο πλησιάζει και απαντά: «Το έχω».

Δεν είναι σαφές ποιος πράκτορας πυροβόλησε πρώτος τον Πρέτι, προσθέτει το CNN.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, υποστήριξε ότι πράκτορας πυροβόλησε τον Πρέτι φοβούμενος για τη ζωή του.

«Οι πράκτορες επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, όμως ο ένοπλος ύποπτος αντιστάθηκε βίαια», ανέφερε η ΜακΛάφλιν. «Φοβούμενος για τη ζωή του, αλλά και για τη ζωή και την ασφάλεια των συναδέλφων του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά». Πρόσθεσε ότι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες στον Πρέτι, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired.



A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Το CNN σημειώνει όμως ότι σε κανένα από τα βίντεο που εξέτασε δεν φαίνεται ο Πρέτι να κρατάει όπλο. Νωρίτερα στη συμπλοκή, φαίνεται να κρατάει στο ένα χέρι το κινητό του.

NEW: Slowed down footage suggests an agent may have disarmed the Minneapolis man who was shot and killed by federal agents.



Minneapolis Police Chief O'Hara says the man is a 37-year-old resident who allegedly had “a permit to carry.”



🎥: @Brick_Suit pic.twitter.com/7o9BItyKsI — Collin Rugg (@CollinRugg) January 24, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πιστεύεται πως ο Πρέτι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, έχοντας τη σχετική άδεια οπλοφορίας.

«Από όσα βλέπω αυτή τη στιγμή, αυτό δεν μοιάζει με αιτιολογημένο πυροβολισμό», δήλωσε ο Τσαρλς Ράμσεϊ, πρώην επίτροπος της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας και της Ουάσιγκτον, ο οποίος σχολίασε τα βίντεο ως αναλυτής επιβολής του νόμου για το CNN. «Ο άνδρας είναι ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο… και ακόμα του ρίχνουν σφαίρες».

Πριν από τους πυροβολισμούς, βίντεο που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι οι εντάσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα σε μια συνοικία στη νότια Μινεάπολη, όπου μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων πραγματοποιούσε επιχείρηση. Περίπου δύο λεπτά πριν ακούγονται πυροβολισμοί, σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν κοντά φαίνονται αρκετοί πράκτορες να συλλαμβάνουν ένα άτομο στο δρόμο, ενώ περαστικοί σφυρίζουν, κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους και καταγράφουν βίντεο.

Ο 37χρονος Πρέτι, που εργαζόταν ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης, σύμφωνα με την οικογένειά του, εμφανίζεται αρχικά να στέκεται στο δρόμο, κρατώντας το κινητό του στο ένα χέρι και να καταγράφει τους αστυνομικούς, ενώ με το άλλο χέρι ρυθμίζει την κυκλοφορία. Όταν ομοσπονδιακός πράκτορας αλληλεπιδρά με άλλους περαστικούς, ο Πρέτι φωνάζει στον πράκτορα: «Μην τους σπρώχνετε στο δρόμο».

Στη συνέχεια, ο πράκτορας περπατά προς τον Πρέτι και αρκετούς άλλους περαστικούς, και ρίχνει μια γυναίκα στο έδαφος. Ο Πρέτι παρεμβαίνει ανάμεσα στον πράκτορα και τη γυναίκα. Ο πράκτορας ψεκάζει τον Πρέτι με σπρέι και τον ρίχνει στα γόνατα, ενώ ο Πρέτι τραβάει το σακίδιο του άλλου περαστικού, πιθανόν προσπαθώντας να φτάσει ένα μπουκάλι νερό.

Τουλάχιστον άλλοι έξι πράκτορες έρχονται γρήγορα, με τους αστυνομικούς να στέκονται πάνω από τον Πρέτι και να τον σπρώχνουν στο έδαφος, ενώ εκείνος φαίνεται να αντιστέκεται, οδηγώντας σε συμπλοκή.

Φαίνεται ότι ένας πράκτορας χτυπά επανειλημμένα τον Πρέτι ενώ αυτός βρίσκεται στο έδαφος. Ένας άλλος πράκτορας, με γκρι μπουφάν, φαίνεται από ορισμένες γωνίες κάμερας να βάζει το χέρι του μέσα στη συμπλοκή των άλλων αστυνομικών και να αρπάζει ένα όπλο, που μοιάζει να ταιριάζει με το πιστόλι που, σύμφωνα με το DHS, κατείχε ο Πρέτι. Στη συνέχεια, ο πράκτορας απομακρύνεται γρήγορα από τη σύρραξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία ενός όπλου που ισχυρίστηκαν ότι ανήκε στον Πρέτι, και η ΜακΛάφλιν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το όπλο είχε δύο γεμιστήρες, για να υποστηρίξει χωρίς αποδείξεις ότι «αυτό μοιάζει με μια κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία του πιστολιού που, όπως ισχυρίστηκε, ανακτήθηκε στον τόπο του πυροβολισμού του 37χρονου Πρέτι.

Ο Τσαρλς Ράμσεϊ αμφισβήτησε αυτόν τον χαρακτηρισμό, δηλώνοντας ότι φαίνεται πως ο μεγάλος αριθμός πρακτόρων που βρέθηκαν πάνω από τον Πρέτι ενδέχεται να οδήγησε σε «πολλούς αστυνομικούς να εμποδίζουν ο ένας τον άλλον» ή να προκάλεσε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση του όπλου του Πρέτι. Ακόμη, υποστήριξε ότι χρειάζεται να γίνει ανεξάρτητη διερεύνηση από τρίτο μέρος για το περιστατικό, ειδικά μετά τις δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ που υπερασπίστηκαν τους πράκτορες αμέσως μετά το συμβάν. Μόλις οι ηγέτες «εμφανίζονται και στην ουσία δικαιολογούν τον πυροβολισμό, δεν μπορείς να περιμένεις μια αντικειμενική έρευνα βασισμένη στα γεγονότα», είπε ο Ράμσεϊ, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του DHS «εκτός ελέγχου».

