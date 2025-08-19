Μακρόν: Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατιώτες στο έδαφος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμμετάσχουν στο μέλλον σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με μπότες στο έδαφος», είπε ο Μακρόν. «Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα είναι πρόθυμοι να παράσχουν».

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακρόν διατυπώνει την ιδέα αλλά οι προηγούμενες προσπάθειες δεν υλοποιήθηκαν.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ θα ήταν «πρόθυμος» να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα αν η Ρωσία δεν συνεργαστεί ενώ επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικής ενέργειας.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θέλει την ειρήνη», προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «ξεκαθάρισαν στον Τραμπ» ότι δεν πρέπει να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

