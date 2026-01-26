Ευθύνες στους Δημοκρατικούς επιρρίπτει ο Λευκός Οίκος μετά τη θύελα αντιδράσεων για τη νέα δολοφονία Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της ICE. Κανείς μας δεν θέλει να δει κάποιον να σκοτώνεται στους δρόμους των ΗΠΑ, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, ωστόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των τοπικών αρχών στις έρευνες για τη νέα δολοφονία.

Η Λέβιτ κατηγόρησε τους τοπικούς Δημοκρατικούς αξιωματούχους για την «τραγωδία» στη Μινεσότα, επικαλούμενη συγκεκριμένα τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον Γουόλζ, λέγοντας ότι βρίσκονται «σε παρόμοιο μήκος κύματος». Από πλευράς του, ο Γουόλζ χαρακτήρισε τη συζήτησή του με τον πρόεδρο «παραγωγική» και είπε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

«Αυτή η τραγωδία συνέβη ως αποτέλεσμα μιας σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης από τους ηγέτες των Δημοκρατικών στη Μινεσότα», δήλωσε η Λέβιτ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Δευτέρας. «Για εβδομάδες, ο κυβερνήτης Γουόλζ και ο δήμαρχος, Τζέικομπ Φρέι, και άλλοι εκλεγμένοι Δημοκρατικοί διέδιδαν ψέματα για τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να απομακρύνουν τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες από τους δρόμους μας».

«Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε την πορεία για την αποκατάσταση της τάξης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον (κυβερνήτη της Μινεσότας) Γουόλζ» είπε.

«Αν οι Γουόλζ και Φρέι εφαρμόσουν μέτρα, δεν θα χρειάζονται συνοριοφύλακες» επισήμανε η Λέβιτ.

«Ο πυροβολισμός (του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι) είναι υπό διερεύνηση από το FBI, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και αξιωματούχους της συνοριοφυλακής... Η έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πράκτορες που συμμετείχαν στο επεισόδιο» τόνισε η αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε να επιτρέψει τοπικές έρευνες για τη δολοφονία» ξεκαθάρισε πάντως.

«Ο Τραμπ καλεί το Κογκρέσο, να ψηφίσει νομοθεσία για το τέλος των πόλεων - καταφυγίων» δήλωσε. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι πόλεις-καταφύγια είναι τοποθεσίες των ΗΠΑ που περιορίζουν τη συνεργασία τους με την ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής της μετανάστευσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει τα δικαιώματα της δεύτερης τροποποίησης του συντάγματος, διευκρίνισε, καθώς ο Πρέτι φέρεται να πυροβολήθηκε επειδή έφερε όπλο, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στους οπαδούς της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Πηγή: skai.gr

