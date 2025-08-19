Για μια πολύ καλή συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ενώ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι διοργανώνεται διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι και ύστερα τριμερής με τη συμμετοχή και του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων ότι ατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες Εγγυήσεις θα παρέχονται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Alexander Stubb, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Friedrich Merz, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte, στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες Εγγυήσεις θα παρέχονται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για τη Ρωσία/Ουκρανία. Μετά το πέρας των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώτο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

