«Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τη συνοδεία Ευρωπαίων ηγετών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι γίνονται οι προετοιμασίες αρχικά για διμερή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και ύστερα τριμερή με τη συμμετοχή και του Αμερικανού προέδρου. «Οι ΗΠΑ προσφέρονται να πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνάντηση με τον Πούτιν υπό οποιοδήποτε φορμάτ». Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι στο τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ που έλαβε χώρα νωρίτερα, η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και να ακολουθήσει ύστερα τριμερής συνάντηση. Σημείωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να συναντηθούν χωρίς όρους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι τα εδαφικά ζητήματα θα αποφασιστούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται μια παύση στον πόλεμο αλλά μια πραγματική ειρήνη, ενώ πρόσθεσε και ότι συζήτησε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στη συνάντηση με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έλαβε σημαντικό μήνυμα από τις ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή τους στις εγγυήσεις ασφαλείας και τη βοήθεια στον συντονισμό τους.

Έκανε επίσης λόγο για καλό αποτέλεσμα στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Συνεχίζοντας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον Τραμπ για το ζήτημα των εδαφών.

«Οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας θα καθοριστούν εντός 10 ημερών», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά drones, ενώ αποκάλυψε και ότι «υπάρχει ουκρανική πρόταση για αγορά αμερικανικών όπλων αξίας περίπου 90 δισ. δολαρίων».

Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι σε αντίθεση με την τελευταία του συνάντηση με τον Τραμπ, δεν είχαν αυτή τη φορά διαφωνίες, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «θερμή».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Ζελένσκι τι γνώμη έχει για τον χάρτη της Ουκρανίας και της Ρωσίας που εθεάθη σήμερα στο Οβάλ Γραφείο. «Έχω τσακωθεί με αυτό που φαίενται σε αυτόν τον χάρτη», είπε ο Ζελένσκι. Δήλωσε ότι ο χάρτης που του έδειξε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο δεν ήταν σωστός όσον αφορά το ποιος ελέγχει τι.

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh — Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025

Πηγή: skai.gr

