Τα πιθανά αιτία της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν, έως αυτή την ώρα, στη διάθεσή τους οι αρχές η έκρηξη φαίνεται πως προηγήθηκε της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε γυναίκες.

Αναλυτικότερα, εργαζόμενη κατέθεσε ότι ξαφνικά έγινε έκρηξη και δεν διαπίστωσε νωρίτερα φωτιά, αλλά στη συνέχεια.

Αναμένονται οι καταθέσεις έξι ακόμη εργαζομένων και του φύλακα της επιχείρησης, αν και προφορικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη μαρτυρία. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν, μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν και το ακραίο ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού.

Η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Τα αρμόδια στελέχη έχουν συλλέξει και εξετάζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, για τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχος θα γίνει τόσο στις εξόδους διαφυγής όσο και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Επιπλέον, αύριο το πρωί θα γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Το χρονικό της έκρηξης

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Απ' αυτά τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Κανενός τραυματία η ζωή δεν απειλείται.

Το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη φονική έκρηξη, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Για ταυτοποίηση των νεκρών κλήθηκαν συγγενείς

Με τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των τεσσάρων σορών που έχουν ανασυρθεί από το εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, συνεχίζεται η υπόθεση της φονικής έκρηξης και ακολούθως πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της σορού και την πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», σημειώνει.

