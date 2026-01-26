Κύπρος: Παιδί 4 ετών νεκρό μετά από γρίπη Α

Παιδί 4 ετών, πέθανε σήμερα το μεσημέρι στο Μακάρειο της Κύπρου νοσοκομείο με τον θάνατο του να αποδίδεται στη γρίπη Α.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπο Χαριλάου, το παιδί είχε εισαχθεί αρχικά για νοσηλεία στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας παίδων του Μακάρειου νοσοκομείου όπου και κατέληξε.

“Δυστυχώς, σήμερα το μεσημέρι, κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμενο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη ΜΕΘ Παίδων του Μακαρειου Νοσοκομείου, απεβίωσε. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανικη ανεπάρκεια συνεπεια της Γρίπης Α”, ανέφερε σε γραπτή δήλωση του ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα άλλοι 13 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.

