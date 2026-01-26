«Βόμβα» στη Μινεσότα: Αποχωρεί ο υποψήφιος κυβερνήτης των Ρεπουμπλικανών

Ο Ρεπουμπλικανός Κρις Μάντελ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποσύρεται από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικαλούμενος τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα του χειρίζεται την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στην πολιτεία.

«Δεν μπορώ να στηρίξω τα εκπεφρασμένα «αντίποινα» των εθνικιστών Ρεπουμπλικανών απέναντι στους πολίτες της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα έκανε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Μάντελ σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

Στο σχεδόν 11λεπτο βίντεο, ο Μάντελ υπογράμμισε ότι στηρίζει αρχικά τους «διακηρυγμένους στόχους» της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Metro Surge στη Μινεσότα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η επιχείρηση «έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο στόχο της αντιμετώπισης πραγματικών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια».

Ο Μάντελ ανέφερε περιστατικά κατά τα οποία πολίτες των ΗΠΑ φέρουν έγγραφα για να αποδεικνύουν την υπηκοότητά τους, καθώς και περιπτώσεις αστυνομικών ισπανικής και ασιατικής καταγωγής που, όπως είπε, «τούς έχει σταματήσει η ICE με προσχηματικούς ελέγχους».

Ο ίδιος, που είναι δικηγόρος, υποστήριξε επίσης ότι «οι εθνικιστές Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη νίκη ενός Ρεπουμπλικανού σε εκλογές σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα».

Η απόφασή του να αποσυρθεί από την αναμέτρηση αποτελεί μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα εσωκομματικές αντιδράσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τον χειρισμό της υπόθεσης θανάτου του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από πράκτορα της Συνοριοφυλακής.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μάντελ είπε ότι βοήθησε τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) Τζόναθαν Ρος με τα έγγραφα ώστε να έχει νομική εκπροσώπηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε περίπτωση που ασκηθούν εναντίον του αγωγές ή ποινικές διώξεις. Ο Ρος πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γεγονός που προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων.

Η απόφαση του Μάντελ να αποσυρθεί έρχεται καθώς πολλοί Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει πλήρη διερεύνηση για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο.



