Στάρμερ: Δύο ουσιαστικά αποτελέσματα στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι υπήρξε μια «αίσθηση ενότητας» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των επτά Ευρωπαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ανέφερε και ότι προέκυψαν «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» των συζητήσεων.

Το πρώτο, η επιβεβαίωση ότι ο συνασπισμός των προθύμων -μια ομάδα 31 χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας- θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «έχει ήδη αναθέσει στις ομάδες μας να κάνουν περαιτέρω εργασίες» για το θέμα, το οποίο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την ασφάλεια στην Ουκρανία, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεύτερο είπε είναι ότι θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ζελένσκι και θα ακολουθήσει τριμερής συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τραμπ.

«Σε ορισμένα από αυτά τα θέματα, είτε πρόκειται για εδαφικά ζητήματα, είτε για την ανταλλαγή κρατουμένων, είτε για το πολύ σοβαρό ζήτημα της επιστροφής των παιδιών, είναι σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε ο Στάρμερ. «Σήμερα σημειώσαμε πραγματική πρόοδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.