Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη, σχετικά με συμβάν που έλαβε χώρα στην Δυτική Όχθη. ‘Όπως έγινε γνωστό, η ιταλική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επίσημο διάβημα με αντικείμενο την συμπεριφορά Ισραηλινού πολίτη -πιθανότατα ενός έποικου- ο οποίος απείλησε δυο Ιταλούς καραμπινιέρους και τους ανάγκασε να γονατίσουν, υπό την απειλή όπλου, κοντά στη Ραμάλα.

Οι Ιταλοί καραμπινιέροι είχαν μεταβεί στην περιοχή χθες Κυριακή, για την προετοιμασία αποστολής των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη, σε επικράτεια της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ξαφνικά, εμφανίσθηκε ένας άνδρας ο οποίος τους σταμάτησε, δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του, υπό την απειλή όπλου, άρχισε να τους ανακρίνει. Οι δυο Ιταλοί στρατιωτικοί είχαν διπλωματικά διαβατήρια, επέβαιναν σε όχημα με διπλωματικές πινακίδες και προσπάθησαν να περιορίσουν την ένταση. Ο φερόμενος ως έποικος τους ζήτησε να μιλήσουν στο τηλέφωνο με τρίτο άτομο το οποίο, επίσης, δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του και επέμεινε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν διότι «βρίσκονταν σε στρατιωτική περιοχή». Κάτι που, ύστερα από άμεση επαλήθευση, αποδείχθηκε αναληθές. Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι οι δυο άνδρες, προτού μπορέσουν να επιστρέψουν στο ιταλικό προξενείο, αναγκάσθηκαν να γονατίσουν και απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων.

Η Ιταλία αναμένεται να ζητήσει από το Ισραήλ να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των διπλωματών και στρατιωτικών της, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

