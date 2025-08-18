«Φοράς το ίδιο κοστούμι, εγώ όμως το άλλαξα»: Η χιουμοριστική δήλωση Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Με μαύρο κοστούμι, αρκετή αυτοπεποίθηση και καλύτερα προετοιμασμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου εκτός από τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, ο Ζελένσκι μίλησε και για τη νέα ενδυματολογική του εμφάνιση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι «φαίνεται υπέροχος με το κοστούμι του», ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη χαριτολογώντας: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε επιτεθεί την τελευταία φορά», σημείωσε.

Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι απάντησε επίσης με χιούμορ στον δημοσιογράφο, που του ζήτησε συγνώμη για τα επικριτικά του σχόλια στο παρελθόν: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίθεση από Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το γεγονός ότι είχε επιλέξει να φορέσει ένα μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα αντί για ένα κοστούμι.

🚨 LMAO! REPORTER to Zelensky: "You look fabulous in that suit!"



TRUMP: "I said the same thing! That's the one that attacked you last time."



ZELENSKY TO REPORTER: "I remember that. You're in the same suit. I changed mine." pic.twitter.com/FsGNeqv3DE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025

Πηγή: skai.gr

