«Φοράς το ίδιο κοστούμι, εγώ όμως το άλλαξα»: Η χιουμοριστική δήλωση Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Με μαύρο κοστούμι, αρκετή αυτοπεποίθηση και καλύτερα προετοιμασμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου εκτός από τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, ο Ζελένσκι μίλησε και για τη νέα ενδυματολογική του εμφάνιση.
Όταν ένας δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι «φαίνεται υπέροχος με το κοστούμι του», ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη χαριτολογώντας: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε επιτεθεί την τελευταία φορά», σημείωσε.
Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι απάντησε επίσης με χιούμορ στον δημοσιογράφο, που του ζήτησε συγνώμη για τα επικριτικά του σχόλια στο παρελθόν: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίθεση από Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το γεγονός ότι είχε επιλέξει να φορέσει ένα μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα αντί για ένα κοστούμι.
🚨 LMAO! REPORTER to Zelensky: "You look fabulous in that suit!"— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025
TRUMP: "I said the same thing! That's the one that attacked you last time."
ZELENSKY TO REPORTER: "I remember that. You're in the same suit. I changed mine." pic.twitter.com/FsGNeqv3DE
Μπορείτε να δείτε όλες τις σημερινές εξελίξεις στον Λευκό Οίκο εδώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.